Luxus in der Sackgasse? – Porsche kämpft gegen die Absatzflaute

Besonders die Nachfragekrise in China, neue US-Zölle und eine verzögerte Transformation zur Elektromobilität belasten das Geschäft. Porsche musste im ersten Halbjahr allein 400 Millionen Euro an US-Zöllen verkraften, weil Kunden durch Preisgarantien geschützt wurden. Insgesamt beliefen sich die Sondereffekte durch strategische Umbauten und Batterieinvestitionen auf rund 1,1 Milliarden Euro.

Finanzvorstand Jochen Breckner kündigte ein zweites Maßnahmenpaket an, das derzeit mit der Arbeitnehmervertretung verhandelt wird: Ziel sei es, Erträge und Cashflow nachhaltig zu verbessern. Der Netto-Cashflow aus dem Automobilgeschäft fiel im ersten Halbjahr auf 394 Millionen Euro – ein Rückgang um rund zwei Drittel gegenüber dem Vorjahr.

Trotz der Schwäche sieht Porsche Fortschritte

Der Macan bleibt mit über 45.000 Auslieferungen das meistverkaufte Modell. Insgesamt wurden weltweit 146.391 Fahrzeuge verkauft, davon 36,1 Prozent elektrifiziert. In Europa lag die E-Quote bei 57 Prozent.

Auch technologisch meldet Porsche Erfolge

Die zweite Batteriezellfertigung in Nördlingen läuft planmäßig hoch. Im Motorsport setzte der Konzern starke Ausrufezeichen mit dem Doppelsieg in der Formel E und Podiumsplätzen in Le Mans.

Nach dem neuen US-EU-Zollabkommen, das ab August 15 Prozent Einfuhrabgaben vorsieht, passt Porsche seine Jahresprognose an. Der Konzernumsatz soll wie geplant bei 37 bis 38 Milliarden Euro liegen. Die operative Umsatzrendite wird nun zwischen 5 und 7 Prozent erwartet. Die Netto-Cashflow-Marge aus dem Automobilgeschäft dürfte zwischen 3 und 5 Prozent liegen.

Porsche bleibt damit am unteren Rand seiner April-Prognose. Ob das reicht, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, dürfte sich spätestens im zweiten Halbjahr zeigen. Einen kleinen Vertrauensvorschuss erhält die Aktie schon mal:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,66 % und einem Kurs von 44,73EUR auf Tradegate (30. Juli 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.





