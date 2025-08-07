    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsToyota Motor AktievorwärtsNachrichten zu Toyota Motor

    Deliveroo, Ionos, Eli Lilly, Toyota, Siemens und Rheinmetall legen Q-Zahlen vor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Philipp Schulze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

    Unternehmenstermine

    06:25 Uhr, Japan: Toyota Motor, Q1-Zahlen
    06:45 Uhr, Deutschland: Basler, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Allianz, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Siemens, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Merck, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:00 Uhr, Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: United Internet, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Baywa, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Deutz, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Uniper, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Rheinmetall, Q2-Zahlen (14.00 h Call)
    07:30 Uhr, Deutschland: Henkel, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Q2-Zahlen
    07:50 Uhr, Deutschland: 1&1, Q2-Zahlen
    07:50 Uhr, Deutschland: Suss Mircotec, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Deliveroo plc, Halbjahreszahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: Ionos, Q2-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Altice USA, Q2-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Expedia, Q2-Zahlen
    USA: Pinterest, Q2-Zahlen
    USA: Hyatt, Q2-Zahlen
    USA: Warner Music Group, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    China: Handelsbilanz
    08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 6/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 6/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 6/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Leistungsbilanz 6/25
    09:00 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 7/25
    09:00 Uhr, Schweiz: Fremdwährungsbestand 7/25
    12:00 Uhr, Irland: Arbeitslosenquote 7/25
    12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 7/25
    13:00 Uhr, Großbritannien: BoE Zinsentscheid
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 6/25 (endgültig)
    21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 6/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 07.08.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUIndustrieproduktion s.a. (Monat)
    08:00DeutschlandDEUIndustrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUHandelsbilanz
    10:00Euro ZoneEURWirtschaftsbulletin
    13:00GroßbritannienGBRBoE Zinssatzentscheidung
    13:00GroßbritannienGBRSitzungsprotokoll der BoE
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen
    13:00GroßbritannienGBRGeldpolitischer Bericht der BoE
    13:00GroßbritannienGBRBoE: Geldpolitische Zusammenfassung
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen
    13:30GroßbritannienGBRBoE Gouverneur Bailey Rede
    14:30USAUSALohnstückkosten
    14:30USAUSAErstanträge Arbeitslosenunterstützung
    14:30USAUSAArbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
    16:00KanadaCANIvey Einkaufsmanagerindex
    16:00USAUSAFOMC Mitglied Bostic Rede
    16:00KanadaCANIvey Einkaufsmanagerindex s.a
