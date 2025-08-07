Ihre wichtigsten Termine
Deliveroo, Ionos, Eli Lilly, Toyota, Siemens und Rheinmetall legen Q-Zahlen vor!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:25 Uhr, Japan: Toyota Motor, Q1-Zahlen
06:45 Uhr, Deutschland: Basler, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Allianz, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Siemens, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Merck, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Q2-Zahlen (detailliert)
07:00 Uhr, Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: United Internet, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Baywa, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Deutz, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Uniper, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Rheinmetall, Q2-Zahlen (14.00 h Call)
07:30 Uhr, Deutschland: Henkel, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Q2-Zahlen
07:50 Uhr, Deutschland: 1&1, Q2-Zahlen
07:50 Uhr, Deutschland: Suss Mircotec, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Deliveroo plc, Halbjahreszahlen
09:00 Uhr, Deutschland: Ionos, Q2-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Altice USA, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Expedia, Q2-Zahlen
USA: Pinterest, Q2-Zahlen
USA: Hyatt, Q2-Zahlen
USA: Warner Music Group, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
China: Handelsbilanz
08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 6/25
08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 6/25
08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 6/25
08:45 Uhr, Frankreich: Leistungsbilanz 6/25
09:00 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 7/25
09:00 Uhr, Schweiz: Fremdwährungsbestand 7/25
12:00 Uhr, Irland: Arbeitslosenquote 7/25
12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 7/25
13:00 Uhr, Großbritannien: BoE Zinsentscheid
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 6/25 (endgültig)
21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 6/25
