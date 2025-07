Datacenter-Energie-Aktien Energielieferanten für die KI-Revolution Die rasanten Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz treiben den Bedarf an leistungsstarken Rechenzentren und deren Energieversorgung massiv in die Höhe. Tech-Riesen wie Meta und Google investieren Milliarden in neue Infrastrukturen, die hundertmal mehr Energie benötigen als aktuelle Systeme. Das lässt einen völlig neuen Energiemarkt entstehen und bringt Anlagechancen mit sich.