KSB weiterhin auf Kurs (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,88 % und einem Kurs von 990 auf Tradegate (30. Juli 2025, 11:05 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um -3,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,71 %. Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 877,75 Mio.. KSB zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1400 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 840,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 830,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 860,00EUR was eine Bandbreite von -16,16 %/-13,13 % bedeutet.

Frankenthal (ots) -- Auftragseingang und Umsatz über Vorjahr- Verunsicherung der Märkte spürbar- Bestätigung der Prognose für 2025Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB setzt im ersten Halbjahr2025 trotz schwieriger Rahmenbedingungen die positive Entwicklung desGeschäftsjahres 2024 fort. Auftragseingang und Umsatz sowie das um die Kostender Einführung von SAP S/4HANA bereinigte Ergebnis vor Finanzergebnis undErtragsteuern (EBIT) liegen über dem Vorjahreshalbjahr.Das Unternehmen stellt sich einer Verunsicherung der Märkte aufgrundsprunghafter Zollpolitik, geopolitischer Unberechenbarkeit und kriegerischerHandlungen. Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, sagt: "DieInvestitionszurückhaltung, die mit veränderten Handelsallianzen und negativenWährungseffekten einhergeht, gilt es zu kompensieren. Mit Blick auf dasschwierige makroökonomische Umfeld sind wir mit dem Auftragseingang von KSB imersten Halbjahr 2025 sehr zufrieden."Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 hat KSB den Auftragseingang um 3,3 %auf 1.698 Mio. EUR (davon 820 Mio. EUR im 2. Quartal) gesteigert. Bereinigt umden Währungseffekt von 23 Mio. EUR hätte sich ein Wachstum des Auftragseingangsum 4,7 % ergeben. Den stärksten Anstieg mit 8,2 % auf 941 Mio. EUR erzielte dasSegment Pumpen, während das Segment Armaturen mit einem Auftragseingang von rund225 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau liegt. Dagegen reduzierte sich derAuftragseingang im Segment KSB SupremeServ aufgrund temporär geringererErsatzteilnachfrage in den Märkten Bergbau und Energie um 3,1 %. Im SegmentPumpen, welches ausschließlich Neupumpen enthält, realisierten dieStandardmärkte ein Wachstum von 13,3 %. Größere Aufträge in den MarktbereichenWasser sowie Petrochemie / Chemie haben hierzu beigetragen. Der MarktbereichBergbau erzielte eine Steigerung des Auftragseingangs um 4,9 %. Bedingt durchgrößere Einzelaufträge im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete der MarktbereichEnergie einen Rückgang im Auftragseingang um 14,3 %. Während dieAuftragseingänge in der Region Mittlerer Osten / Afrika um 15,9 %, in der RegionAsien / Pazifik um 5,9 % und in der Region Europa um 3,2 % stiegen, gingen diesein der Region Amerika aufgrund des schwächeren US-Dollar um 3,5 % zurück.Die Umsatzerlöse hat KSB im ersten Halbjahr um 1,8 % auf 1.465 Mio. EUR (davon756 Mio. EUR im 2. Quartal) gesteigert. Bereinigt um den Währungseffekt von 18Mio. EUR wäre der Umsatz um 3,1 % gestiegen. Mit 3,8 % Wachstum auf 201 Mio. EURerzielte das Segment Armaturen das stärkste Wachstum. Das Segment Pumpenrealisierte ein Umsatzplus von 2,9 % auf 776 Mio. EUR. In diesem Segment