METLEN ENERGY & METALS PLC ("Metlen PLC" oder der "Bieter") gibt den erfolgreichen Ausgang des freiwilligen Umtauschangebots für die Namensaktien von Metlen Energy & Metals S.A. bekannt ("Metlen S.A.")

Athen, Griechenland und London (ots/PRNewswire) - Der Handel der Aktien von

Metlen PLC am Hauptmarkt der Londoner Börse (die "LSE") und an der Athener Börse

("ATHEX") wird voraussichtlich am 04.08.2025 aufgenommen werden.



NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, DIREKT ODER INDIREKT,

GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA,

JAPAN ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIES GEGEN DIE GESETZE DER

JEWEILIGEN GERICHTSBARKEIT VERSTOSSEN WÜRDE







VERORDNUNG 2014/596/EU (DIE GEMÄSS DEM EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 AUCH

TEIL DES BRITISCHEN RECHTS IST) ("MAR"). NACH DER VERÖFFENTLICHUNG DIESER

MITTEILUNG GELTEN DIESE INSIDERINFORMATIONEN (WIE IN MAR DEFINIERT) NUN ALS

ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICH



EINFÜHRUNG



In Übereinstimmung mit Artikel 23 des griechischen Gesetzes 3461/2006 in seiner

geänderten Fassung (das " Gesetz ") gibt Metlen PLC den erfolgreichen Ausgang

ihres freiwilligen Aktienumtauschangebots (das " Umtauschangebot ") bekannt, das

am 25. Juni 2025 unterbreitet wurde, um alle von Metlen S.A. ausgegebenen

Namensstammaktien mit einem Nennwert von jeweils 0,97 EUR (jeweils eine " Metlen

S.A. Aktie" ) zu erwerben, die Metlen PLC und "gemeinsam mit Metlen PLC

handelnde Personen" (wie in Artikel 2(e) des Gesetzes definiert) weder direkt

noch indirekt halten. Als Gegenleistung werden neue, auf Euro lautende

Stammaktien von Metlen PLC (jeweils eine " Gegenleistungsaktie ") zu einem

Umtauschverhältnis von einer Gegenleistungsaktie für jede Metlen S.A. Aktie (das

" Umtauschverhältnis ") ausgegeben.



Großgeschriebene Begriffe und Ausdrücke, die im Informationsrundschreiben vom

26. Juni 2025 definiert sind, das Metlen PLC zum Zweck des Übernahmeangebots

erstellt hat und das in Übereinstimmung mit dem Gesetz genehmigt und

veröffentlicht wurde, haben dieselbe Bedeutung, wenn sie in dieser

Bekanntmachung verwendet werden, sofern nicht anders definiert.



ANNAHMEVORAUSSETZUNG



Während der Annahmefrist, die am 25. Juli 2025 endete, wurden 129.024.224 Metlen

S.A. -Aktien, die etwa 90,16 % des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Metlen

S.A. entsprechen, rechtmäßig und gültig angedient, einschließlich der 30.899.783

Metlen S.A .-Aktien, die direkt von Herrn Evangelos Mytilineos und den von ihm

kontrollierten Unternehmen Frezia Ltd, Kilteo Ltd und Melvet Investments Ltd

gehalten werden.



Damit ist die Voraussetzung, dass Metlen S.A. -Aktien, die mindestens 90 % des

Aktienkapitals und der Stimmrechte von Metlen S.A. repräsentieren, rechtmäßig

und gültig angedient und nicht zurückgezogen werden, erfüllt. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





