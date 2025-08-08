    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Wohnen AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Wohnen

    Alle Analysten-Augen auf: Thyssenkrupp, Bechtle, Deutsche Wohnen, RTL & EnBW

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Jonas Güttler/dpa

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Knaus-Tabbert, Halbjahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Munich Re, Halbjahreszahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall)
    07:30 Uhr, Deutschland: Bechtle, Q2-Zahlen
    07:40 Uhr, Deutschland: Jungheinrich, Q2-Zahlen
    07:45 Uhr, Deutschland: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Luxemburg: RTL, Halbjahreszahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: EnBW, Halbjahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Hauptversammlung

    Konjunkturdaten

    Rumänien: Zentralbank, Zinsentscheid
    01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 6/25
    01:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 6/25
    07:00 Uhr, Finnland: Industrieproduktion 6/25
    07:30 Uhr, Frankreich: Arbeitslosenquote Q2/25
    08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 7/25
    09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 6/25
    11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 7/25
    11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 6/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 08.08.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNLeistungsbilanz n.s.a.
    13:15GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Pill spricht
    14:30KanadaCANDurchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
    14:30KanadaCANNet Change in Employment
    14:30KanadaCANArbeitslosenquote
    16:00USAUSAUni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher
    16:00USAUSAUni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr)
    16:20USAUSAFed-Mitglied Musalem spricht
    alle Termine anzeigen »


    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin



