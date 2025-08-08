Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Thyssenkrupp, Bechtle, Deutsche Wohnen, RTL & EnBW
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Knaus-Tabbert, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Munich Re, Halbjahreszahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: Bechtle, Q2-Zahlen
07:40 Uhr, Deutschland: Jungheinrich, Q2-Zahlen
07:45 Uhr, Deutschland: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Luxemburg: RTL, Halbjahreszahlen
09:00 Uhr, Deutschland: EnBW, Halbjahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
Rumänien: Zentralbank, Zinsentscheid
01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 6/25
01:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 6/25
07:00 Uhr, Finnland: Industrieproduktion 6/25
07:30 Uhr, Frankreich: Arbeitslosenquote Q2/25
08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 7/25
09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 6/25
11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 7/25
11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 6/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 08.08.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Leistungsbilanz n.s.a. 13:15 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 14:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 CAN Net Change in Employment 14:30 CAN Arbeitslosenquote 16:00 USA Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher 16:00 USA Uni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr) 16:20 USA Fed-Mitglied Musalem spricht
