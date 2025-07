Wolters Kluwer legt stärker zu als gedacht - Kurssprung

ALPHEN (dpa-AFX) - Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat im ersten Halbjahr stärker zugelegt als erwartet. Unternehmenschefin Nancy McKinstry wird deshalb etwas optimistischer für die Gewinne im laufenden Jahr, wie das Unternehmen am Mittwoch in Alphen mitteilte. An der Börse in Amsterdam kamen die Neuigkeiten hervorragend an.

Die Wolters-Kluwer-Aktie gewann am Vormittag zuletzt gut fünf Prozent auf 142,90 Euro und gehörte damit zu den Spitzenreitern im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Allerdings hat das Papier im bisherigen Jahresverlauf eine Berg- und Talfahrt hingelegt: Von rund 160 Euro ging es bis Februar auf über 180 Euro nach oben - und anschließend bis auf rund 135 Euro abwärts. Im Vergleich zum Jahreswechsel steht nun ein Kursverlust von rund elf Prozent zu Buche. In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Aktienkurs indes immer noch mehr als verdoppelt.