dynaCERT ernennt John Amodeo zum Direktor und erweitert globale Vertriebsstrategie

Toronto, ON – 30. Juli 2025 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FRA: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) gibt die Ernennung von Herrn John Amodeo zum Direktor im Board of Directors des Unternehmens bekannt.

Als neuer Direktor von dynaCERT wird Herr Amodeo mit seinen umfassenden Kompetenzen in den Bereichen globale Geschäftsentwicklung und Marktstrategien das Board of Directors bei der internationalen und nationalen Expansion von dynaCERT unterstützen. Seine Branchenkenntnisse und sein Netzwerk stehen im Einklang mit den Expansionsplänen von dynaCERT, die auf eine Steigerung des Absatzvolumens der Produkte des Unternehmens zur Eindämmung des Klimawandels abzielen.

Herr Amodeo bringt über 40 Jahre Geschäftserfahrung bei dynaCERT ein, unter anderem in der nordamerikanischen Metall- und Stahlindustrie. Herr Amodeo war als Executive Vice President und Chief Financial Officer von Samuel, Son & Co., Limited, als Vice President und Chief Financial Officer von Samuel Manu-Tech, Inc. sowie als Executive Vice President und Chief Financial Officer von Bracknell Corporation und als Senior Vice President, Finance und Chief Financial Officer von Molson Breweries tätig und war Mitglied der Wirtschaftsprüfung bei Coopers & Lybrand, Chartered Accountants. Er ist Mitglied der Chartered Professional Accountants Canada und CPA Ontario. Er besuchte die Harvard Business School (Programm für Management Development) und hat einen Bachelor of Commerce der University of Toronto.

Das gesamte Board of Directors von dynaCERT möchte auch seinem ehemaligen Chairman und Lead Director, Wayne Hoffman, der nach jahrzehntelanger Tätigkeit für das Unternehmen auf der letzten Jahreshauptversammlung in den Ruhestand getreten ist, herzlich danken. Herr Hoffman hat sich viele Jahre für dynaCERT engagiert und wird von den Führungskräften und Mitarbeitern sehr vermisst werden. Herr Hoffman wird dynaCERT weiterhin als hochgeschätzter Berater des Board of Directors unterstützen.

John Amodeo, Direktor von dynaCERT, erklärte: „Ich bin sehr beeindruckt von der Mission von dynaCERT und den kontinuierlichen Fortschritten im Bereich der Wasserstofftechnologie. Die Zusammenarbeit mit einem engagierten und talentierten Unternehmensteam, das sich auf die Reduzierung der CO2-Emissionen von Verbrennungsmotoren und die Entwicklung innovativer Wasserstofftechnologien konzentriert, ist für mich sehr reizvoll. Als Direktor freue ich mich darauf, die weitere Geschäftsstrategie und Finanzplanung von dynaCERT mitzugestalten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass unsere Innovationen weiterhin weltweit positive Auswirkungen haben, die Geschäftstätigkeit unserer Kunden verbessern und damit ein nachhaltiges, langfristiges und profitables Umsatzwachstum vorantreiben. Ich möchte den Einfluss und den Beitrag von dynaCERT im weltweiten Wasserstofftechnologiesektor gerne ausbauen und weiter stärken.“