Fachkräftemangel begegnen mit deutschsprechenden Talenten aus dem Ausland

Berlin (ots) - Qualifizierte Mitarbeitende fehlen in vielen Branchen - ob in der

Industrie, im Handel oder im Gastgewerbe. Abhilfe könnten Fachkräfte aus dem

Ausland schaffen. Doch viele Unternehmen sind zurückhaltend Bewerberinnen und

Bewerber einzustellen, die nicht perfekt Deutsch sprechen.



Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderte Projekt "Hand in

Hand for International Talents" hat diese Hürde für Unternehmen erkannt. Es

unterstützt IHK-Unternehmen daher dabei, gezielt Mitarbeitende mit

Deutschkenntnissen im Ausland zu gewinnen. "Wir schicken die Fachkräfte noch in

ihren Heimatländern in die Sprachkurse. Jetzt im Sommer beendet beispielsweise

ein Großteil unserer brasilianischen Gruppe den B1-Deutschkurs", sagt

Projektleiterin Anine Linder. B1 bedeute jedoch nicht, dass die Fachkräfte

sofort perfekt Deutsch könnten. "Der größte Lernzuwachs erfolgt, wenn die

Fachkräfte in Deutschland im Unternehmen starten und täglich mit der Sprache in

Kontakt sind." Fachkräfte, die ihr B1-Zertifikat sowie eine teilweise oder

vollwertige Anerkennung ihres Berufsabschlusses in der Tasche haben, seien im

Prinzip ausreisebereit. "Es fehlt nur noch ein Arbeitsvertrag und das Visum."



Unternehmen gesucht - jetzt mitmachen!



Um die qualifizierten Arbeitskräfte nach Deutschland zu bringen, sucht Anine

Linders Team bundesweit nach Unternehmen, die sie einstellen möchten. Das

Projekt, das von der DIHK Service GmbH in Kooperation mit der Bundesagentur für

Arbeit durchgeführt wird, begleitet die Unternehmen dabei engmaschig vom

Vorstellungsgespräch bis zum Start im Unternehmen. Die Betriebe entrichten im

Gegenzug eine Dienstleistungspauschale, die sich nach ihrer Größe richtet.

Gesucht werden IHK-Unternehmen, die Stellen in den Berufsgruppen Elektro,

Metall, Mechatronik, Hotellerie oder Gastronomie zu besetzen haben.



Jetzt Fachkräfteprofile einsehen



Interessierte Unternehmen finden Kurzprofile der verfügbaren Fachkräfte sowie

weitere Informationen unter: Fachkräfte mit Deutschkenntnissen | Hand in Hand

for International Talents (https://hand-in-hand-for-international-talents.de/fac

hkraefte-mit-deutschkenntnissen/)



Pressekontakt:



Jeannette Herrmann

Tel: +49 30 20308-6587

E-Mail: mailto:herrmann.jeannette@dihk.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177041/6086882

OTS: DIHK Service GmbH