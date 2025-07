Infineon, Boeing, Mercedes-Benz und Symrise – Die Analystenstimmen des Tages

UBS hebt das Kursziel für Boeing an

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40,30 Euro belassen. Umsatz und Profitabilität des Halbleiterkonzerns dürften den Konsensschätzungen entsprechen, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Boeing von 255 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die stabile Entwicklung des Flugzeugbauers nehme Formen an, lobte Gavin Parsons am Mittwoch das Abschneiden des Konzerns im jüngsten Quartal. Die operativen und finanziellen Verbesserungen seit dem Streik im vierten Quartal hätten viele, auch er selbst, kaum für möglich gehalten.

Jefferies stuft Mercedes-Benz auf "Hold"

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das zweite Quartal bringe Sicherheit in puncto Barmittelrückflüsse, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zielsetzungen für die Kernsparten seien zollbedingt reduziert worden, im Transporter-Segment jedoch deutlicher als im Pkw-Bereich.

Warburg Research stuft Symrise auf "Buy"

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr die Erwartungen verfehlt, schrieb Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein zwei Prozent hohes organisches Wachstum im zweiten Quartal bringe den Halbjahreswert auf 3,1 Prozent. Der Konsens habe jedoch bei vier Prozent gelegen.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,39 € , was eine Steigerung von +4,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer