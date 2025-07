Heidelberger Druckmaschinen - Das nächste Ding

Im Herbst 2020 notierte die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen bei knapp 50 Cent. Dann begann eine fulminante Hausse, die den Kurs bis auf rund drei Euro brachte. Das war Anfang 2022. Der Grund für den Anstieg war Fantasie die Elektromobilität nachdem Heidelberger Druck in das Geschäft mit Ladesäulen und Wallboxen eingestiegen war (Tochter Amperfied). Die Ernüchterung folgte rasch und der Kurs trudelte wieder nach unten, bis auf unter einen Euro. Auf diesem Niveau notierte die Aktie auch noch im April (2025), ehe wieder eine starke Aufwärtsbewegung einsetzte, die für Kurse von 2,40 Euro sorgte. Heidelberger Druckmaschinen will als Technologie-Partner in den Rüstungsbereich einsteigen. Kann das die Aktie dauerhaft beflügeln? Weiterlesen

