Jean-Michel Quinot ist neuer COO von AOP Health

Wien (ots) - Internationale Pharma-Expertise für nachhaltiges Wachstum



Mit Jean-Michel Quinot holt AOP Health einen international versierten Manager in

die globale Unternehmensführung. Der gebürtige Franzose übernahm im April 2025

die Position des Chief Operating Officer (COO) und bringt nun seine langjährige

Expertise in einer Phase strategischer Weichenstellungen ein: Im Fokus stehen

ambitionierte Expansionsziele bis 2030 wie der Markteintritt in die USA, und der

strategische Ausbau zum globalen Pharmaunternehmen. Mit dieser

Personalentscheidung unterstreicht AOP Health seinen Anspruch, als europäischer

Spezialist für seltene Erkrankungen und Intensivmedizin international weiter zu

wachsen.



Quinot, der als COO auch Teil des Corporate Executive Committee (CEC) ist, legt

seinen strategischen Fokus auf die Stärkung operativer Exzellenz, die

Vereinheitlichung zentraler Prozesse und den Aufbau klarer

Kommunikationsstrukturen. "Wir müssen Komplexität reduzieren und zugleich unsere

Mitarbeiter*innen motivieren. Dazu sind eine klare Vision und wertschätzende

Führung unumgänglich.", betont Quinot.





Führen mit Haltung



Für Quinot steht der Mensch im Mittelpunkt unternehmerischen Handelns, weshalb

er sich als COO auch als Team-Entwickler versteht: "Ich will sicherstellen, dass

meine Teams wachsen - fachlich, persönlich und in ihrer Verantwortung."



Damit das möglich ist, braucht gute Führung aus seiner Sicht vor allem

Teamgeist, Klarheit und die Fähigkeit, mit Weitblick zu handeln. Besonders in

einem Unternehmen, das sich vom forschungsintensiven Mittelständler zum globalen

Anbieter entwickelt, ist ihm zufolge Orientierung entscheidend: "Alle sollten

wissen, wohin wir wollen."



Ebenso zentral ist für ihn, mit seiner Arbeit einen Mehrwert für Patient*innen

zu schaffen. Er führt aus: "AOP Health ist angetreten, um Betroffenen von

seltenen Erkrankungen und in der Intensivmedizin Lösungen für ihren ungedeckten

medizinischen Bedarf zu bieten. In Europa sind wir hier auf einem sehr guten Weg

und ich sehe es als meine Aufgabe, dieses Ziel auch global umzusetzen."



Globale Erfahrung



Jean-Michel Quinots berufliche Laufbahn ist geprägt von internationalen

Stationen in Europa, Afrika, Asien und Nordamerika. Besonders prägend waren

seine Jahre als Geschäftsführer bei Bristol-Myers Squibb sowie seine Rolle als

CEO von Nordic Pharma. In der Schweiz gründete und skalierte er mit Amring

International ein erfolgreiches Generikaunternehmen - eine Erfahrung, die er nun

bei AOP Health einbringen wird.



"Ich bin im Herzen Unternehmer. Mich motivieren neue Ideen, internationale

Vielfalt und ein klarer Beitrag zum medizinischen Fortschritt", sagt Quinot.

Sein Gestaltungswille zeigte sich zuletzt in seiner Arbeit mit Start-ups, bevor

ihn AOP Health schließlich in die Unternehmensspitze holte.



Über AOP Health



Die AOP Health ist eine globale Unternehmensgruppe mit Wurzeln in Österreich, wo

sich auch der Hauptsitz der AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH ("AOP Health")

befindet. Seit 1996 widmet sich die AOP Health Gruppe der Entwicklung von

innovativen Lösungen für den unerfüllten medizinischen Bedarf von Patient*innen,

insbesondere im Bereich seltener Erkrankungen und Intensivmedizin. Die Gruppe

hat sich international als Pionier für integrierte Therapielösungen etabliert

und ist über Tochtergesellschaften, Repräsentanzen sowie über ein starkes

Netzwerk von Partner*innen weltweit aktiv. Mit dem Claim "Needs. Science.

Trust." betont die AOP Health Gruppe ihr Bekenntnis zu Forschung und Entwicklung

sowie die Wichtigkeit des Beziehungsaufbaus zu Ärzt*innen und

Patient*innenvertretungen, um die Bedürfnisse dieser Stakeholder im gesamten

Handeln des Unternehmens zu berücksichtigen. (aop-health.com)



Pressekontakt:



AOP Orphan Pharmaceuticals - Member of the AOP Health Group

DI Isolde Fally

Telefon: 06765004048

E-Mail: mailto:isolde.fally@aop-health.com

Website: https://www.aop-health.com