Frische Zahlen-Updates von: GoPro, Hypoport, Salzgitter und Norma Group

Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Norma Group, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Salzgitter, Halbjahreszahlen (detailliert)
07:15 Uhr, Deutschland: Hypoport, Q2-Zahlen
USA: GoPro, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Dänemark: Verbraucherpreise 7/25
08:00 Uhr, Rumänien: Handelsbilanz 6/25
08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 7/25
09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 11.08.2025
Zeit Land Relev. Termin 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (Jahr)
