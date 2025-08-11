    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    Frische Zahlen-Updates von: GoPro, Hypoport, Salzgitter und Norma Group

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Norma Group, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Salzgitter, Halbjahreszahlen (detailliert)
    07:15 Uhr, Deutschland: Hypoport, Q2-Zahlen
    USA: GoPro, Q2-Zahlen

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Dänemark: Verbraucherpreise 7/25
    08:00 Uhr, Rumänien: Handelsbilanz 6/25
    08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 7/25
    09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 11.08.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    10:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    10:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (Jahr)
