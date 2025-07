POLYAS und Winkhardt + Spinder werden Partner / Wahlen jetzt noch einfacher organisieren

Kassel/Stuttgart (ots) - POLYAS, der Vorreiter für Online-Wahlen, und der

Wahlorganisationsexperte Winkhardt + Spinder (W+S) bündeln ab sofort ihre

Kompetenzen. Die Partnerschaft ermöglicht es Wahlveranstaltern, Online-Wahlen

und Briefwahlen nahtlos zu kombinieren - mit Services aus einer Hand.



Ein System, alle Kanäle: Online-, Brief- und Urnenwahl integriert





POLYAS und Winkhardt + Spinder haben beide jahrelange Erfahrung mit Wahlen -

egal ob die Stimmabgabe per Brief, per Urne oder digital erfolgt. Winkhardt +

Spinder hat beispielsweise 2024 Wahlen diverser Evangelischer Landeskirchen

umgesetzt, bei welchen über 3 Millionen Menschen stimmberechtigt waren. Die

Software von POLYAS wurde seit 2020 von mehr als 6000 Kunden genutzt. Zuletzt

setzte POLYAS den SPD-Mitgliederentscheid zum Koalitionsvertrag 2025 um. Mit der

neuen Partnerschaft kommen daher zwei der erfahrensten Wahlanbieter auf dem

deutschen Markt zusammen.



Von der Planung über den Versand bis hin zur Stimmauszählung: Die neue

Partnerschaft sorgt für eine durchgängige Prozesskette. Die Live-Schnittstellen

zwischen dem Online-Wahlmanager von POLYAS und dem Wahlmanagement-System

WAHLPLUS von W+S machen eine kombinierte Durchführung sehr effizient.



Die Partnerschaft auf einen Blick:



- Alle Schritte der Wahlplanung aus einer Hand: Von der Kandidatur bis zum

Wahlergebnis

- Online-, Brief- und Urnenwahl flexibel miteinander kombinieren

- Ein Ansprechpartner für alles: keine Koordination von mehreren Dienstleistern

- Weniger Aufwand für Wahlveranstalter dank durchgängig digitaler Prozesse

- Integrierte Wahlergebnisse: manuelle Zusammenführung der unterschiedlichen

Kanäle entfällt

- Intuitiven Abläufe bei der volldigitalen Druckfreigabe sorgen für

Zeitersparnis sowie einen dokumentierten und effizienten Versand

- Maximale Rechtssicherheit und Datenschutz: Dank zertifizierter Systeme beider

Partner



"Mit dieser Partnerschaft bieten wir unseren Kund:innen die perfekte Verbindung

von Online- und Briefwahl. So lassen sich hybride Wahlverfahren noch einfacher

umsetzen - rechtssicher und effizient."



- Jan Wegner, Geschäftsführer POLYAS



"Unsere Kunden wünschen sich zunehmend kombinierte Wahlformate. Mit POLYAS haben

wir jetzt den idealen Partner, um Online- und Briefwahlprozesse optimal zu

verzahnen."



- Alexander Alber, Wolfgang Winkhardt, Geschäftsführer Winkhardt + Spinder



