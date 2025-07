BERNSTEIN RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Free Cashflow sei unerwartet stark ausgefallen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Angesichts der hohen Unsicherheit im abgelaufenen Quartal sollte das Zahlenwerk des Autobauers für eine gewisse Erleichterung sorgen. Der neue Jahresausblick enthalte keine Überraschungen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 06:25 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 06:25 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 52,10EUR auf Tradegate (30. Juli 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.