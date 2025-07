Wie Fabian Zamzau Unternehmern hilft, ihr Lebenswerk gezielt und sicher zu übergeben (FOTO)

Schwarzach (ots) - Die Unternehmensnachfolge gehört zu den schwierigstenHerausforderungen für Unternehmer und wird doch oft auf die lange Bankgeschoben. Viele verlassen sich zu lange auf die Hoffnung, dass die Familieübernimmt. Doch was, wenn es intern keine passenden Kandidaten gibt? FabianZamzau, Gründer der Otter Consult GmbH, begleitet gemeinsam mit seinem TeamUnternehmer auf diesem Weg. Wie Unternehmer den Generationswechsel professionellgestalten können, zeigt dieser Beitrag.Der Gedanke an die eigene Unternehmensnachfolge ist für viele Unternehmer starkemotional aufgeladen. Nach Jahrzehnten intensiver Aufbauarbeit soll dasLebenswerk fortbestehen - idealerweise innerhalb der Familie. Doch die Realitätist häufig ernüchternd: Die Kinder schlagen andere berufliche Wege ein, dieEnkel sind noch zu jung oder schlicht nicht interessiert. Zurück bleibenUnsicherheit, Frustration und die drängende Frage, wie es nun weitergehen soll.Viele Unternehmer zögern, externe Optionen überhaupt in Betracht zu ziehen. DieSorge vor Unruhe im Team, fehlende Zeit oder Unsicherheiten in rechtlichen undfinanziellen Fragen führen dazu, dass die Nachfolge verdrängt oder immer weiterverschoben wird. "Manche Unternehmer warten tatsächlich bis zum letzten Tag. Daskann im schlimmsten Fall dazu führen, dass das Lebenswerk unter Wert verkauftoder abgewickelt wird", warnt Fabian Zamzau von Otter Consult GmbH."Uns ist es ein zentrales Anliegen, dass Unternehmer mit einem sicheren Gefühlund einer fairen Summe in ihren neuen Lebensabschnitt starten können", erklärtder Unternehmer weiter. Gemeinsam mit Michael Polit hat Fabian Zamzau die OtterConsult GmbH gegründet, um Unternehmer im gesamten Nachfolgeprozess zu begleiten- von der strategischen Ausrichtung bis hin zur finalen Vertragsunterzeichnung.Ziel ist ein planbarer, wirtschaftlich sinnvoller und stressfreierVerkaufsprozess. Dafür greift Otter Consult auf ein breites Netzwerk zurück undarbeitet eng mit spezialisierten Anwälten und Steuerberatern zusammen. "Wirverstehen uns als Brücke zwischen Unternehmer und Bürokratie", erklärt Polit.Der entscheidende Vorteil: Mandanten erhalten nicht nur Hilfe bei der Suche nacheinem geeigneten Nachfolger oder Käufer, sondern werden auch gezielt dabeiunterstützt, das eigene Unternehmen optimal für den Verkaufsprozessaufzustellen. Denn die größte Stellschraube für eine gelungene Übergabe liegt inder Vorbereitung - und die beginnt lange vor dem Verkaufsinserat.Tipp 1: Die familieninterne Nachfolge ist kein Muss - externe Optionen bewusstprüfenViele Unternehmer wenden sich zunächst an ihre Kinder oder andereFamilienangehörige, wenn es um die Unternehmensnachfolge geht. Doch was tun,