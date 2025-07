aiMotive unterzeichnet Lizenzvertrag mit Socionext für aiWare NPU IP zum Betrieb von ADAS-SoC der nächsten Generation

Die Zusammenarbeit soll die Einführung der Technologien von aiMotive beschleunigen und Socionext in die Lage versetzen, sein Portfolio an Lösungen für die Automobilindustrie zu erweitern. Durch die Integration des stromsparenden und hocheffizienten neuronalen Netzwerkbeschleunigers von aiWare will Socionext hochoptimierte SoCs liefern, die auf die sich verändernden Anforderungen von ADAS zugeschnitten sind.

„Dies ist ein entscheidender Moment für aiWare", sagte Márton Fehér, Senior-Vizepräsident für Halbleitertechnik bei aiMotive. „Socionext ist der jüngste Großkunde, der unsere Vision mit einem klaren Fokus auf die Massenproduktion umsetzt. Ihr umfassendes Fachwissen im Bereich Custom SoC Design für die Automobilindustrie und ihre starken Beziehungen zur Industrie machen sie zu einem idealen Partner, um unsere skalierbare, energieeffiziente KI-Beschleunigungstechnologie auf die nächste Stufe zu bringen."

Socionext kann auf eine langjährige Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung fortschrittlicher kundenspezifischer SoCs in verschiedenen Branchen verweisen. Im Automobilsektor konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf die Entwicklung leistungsstarker, energieeffizienter Lösungen, wie zum Beispiel Beschleuniger für neuronale Netzwerke und SDKs, die in enger Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt werden.

„Die Zusammenarbeit mit aiMotive und die Nutzung von aiWare wird es uns ermöglichen, den Umfang unserer Custom SoC-Angebote zu erweitern", sagte Takehiro Kamada, leitender Vizepräsident und Leiter der Sales and Business Group. „Diese Partnerschaft adressiert die wachsende Nachfrage im Automobilsektor nach kundenspezifischer SoC-Entwicklung, wo Kunden nicht nur hocheffiziente KI-Lösungen, sondern auch umfassende Unterstützung einschließlich SDKs und Toolchains suchen."

Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt in der Mission beider Unternehmen, Innovationen im Bereich der KI im Automobilbereich voranzutreiben und den Weg für mehr Sicherheit und Intelligenz im Straßenverkehr zu ebnen.

Informationen zu Socionext Inc.

Socionext Inc., ein weltweit führender System-on-Chip (SoC) Anbieter, ist ein Pionier des ‚Solution SoC'-Geschäftsmodells. Socionext Inc., ein weltweit führender System-on-Chip (SoC) Anbieter, ist ein Pionier des ‚Solution SoC' Geschäftsmodells. Dieser innovative Ansatz umfasst die ‚Entire Design'-Fähigkeiten von Socionext und das Angebot eines ‚Complete Service'. Als zuverlässiger Siliziumpartner treibt Socionext die globale Innovation voran und bietet überlegene Funktionen, Leistung und Qualität, die die Produkte und Dienstleistungen seiner Kunden in den verschiedensten Bereichen auszeichnen – von der Automobilindustrie und Rechenzentren bis hin zu Netzwerken, intelligenten Geräten und Industrieanlagen.

Socionext Inc. hat seinen Sitz in Yokohama und unterhält Niederlassungen in Japan, Asien, den Vereinigten Staaten und Europa für Entwicklung und Vertrieb. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.socionext.com/en/

Informationen zu aiMotive

aiMotive ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien für automatisiertes Fahren und bietet ein modulares Portfolio von Software-, Simulations- und Hardware-IP-Lösungen. Die aiWare Hardware-IP wurde entwickelt, um skalierbare, energieeffiziente KI-Beschleunigung für SoCs im Automobilbereich zu liefern.

