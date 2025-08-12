Spannende Zahlen von: TAG Immobilien, Cancom, Ceconomy, Mutares & Hannover Rück

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSecunet Security Networks AktievorwärtsNachrichten zu Secunet Security Networks

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-Bildfunk - Deutsche Presse-Agentur GmbH

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweiz: Tecan, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Ceconomy, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: TAG Immobilien, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: K+S, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Patrizia, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Mutares, Halbjahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Indus Holding, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Cancom, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen
    17:00 Uhr, USA: Boeing (Auslieferungen 7/25)

    Konjunkturdaten

    06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 7/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenquote 6/25
    11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/25
    12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 7/25
    20:00 Uhr, USA: Federal Budget Balance 7/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 12.08.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:01GroßbritannienGBRBRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRILO Unemployment Rate (3M)
    08:00GroßbritannienGBRArbeitslosenänderung
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRVeränderung der Beschäftigung
    08:00GroßbritannienGBRArbeitslosenquote
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Aktuelle Lage
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
    11:00Euro ZoneEURZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex (Jahr)
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat)
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex (Monat)
    16:00USAUSAFOMC Mitglied Barkin spricht
    16:30USAUSAFed-Mitglied Schmid spricht
    20:00USAUSAMonatliches Budget-Statement
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    11:00 WebinarTradersClub24 GmbH: 💥Trader KickOff: Die Anwendung der erfolgreichen Box-Trading-Strategien👨‍💻
    17:30 WebinarWH SelfInvest: Options-Strategien erklärt - heute: Der Bull-Call Spread Mit Eurex-Profi Vincenzo Zinnà
    13.08. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    13.08. 11:00 WebinarTradersClub24 GmbH: 💥Trader KickOff: Mit minimalem Zeitaufwand erfolgreich Traden👨‍🏫
