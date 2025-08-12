Ihre wichtigsten Termine
Spannende Zahlen von: TAG Immobilien, Cancom, Ceconomy, Mutares & Hannover Rück
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Tecan, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Ceconomy, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: TAG Immobilien, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: K+S, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Patrizia, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Mutares, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Indus Holding, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Cancom, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen
17:00 Uhr, USA: Boeing (Auslieferungen 7/25)
Konjunkturdaten
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 7/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenquote 6/25
11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/25
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 7/25
20:00 Uhr, USA: Federal Budget Balance 7/25
Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:00 GBR ILO Unemployment Rate (3M) 08:00 GBR Arbeitslosenänderung 08:00 GBR Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr) 08:00 GBR Veränderung der Beschäftigung 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:00 GBR Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr) 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 EUR ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Monat) 16:00 USA FOMC Mitglied Barkin spricht 16:30 USA Fed-Mitglied Schmid spricht 20:00 USA Monatliches Budget-Statement
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|11:00
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 💥Trader KickOff: Die Anwendung der erfolgreichen Box-Trading-Strategien👨💻
|17:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Options-Strategien erklärt - heute: Der Bull-Call Spread Mit Eurex-Profi Vincenzo Zinnà
|13.08. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|13.08. 11:00
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 💥Trader KickOff: Mit minimalem Zeitaufwand erfolgreich Traden👨🏫
