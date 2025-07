Humanoid Global beruft Dr. Yue Hu in das Humanoid Technical Advisory Committee

Dr. Hu wird das Unternehmen in Fragen der technischen Strategie, zu Forschungsergebnissen und neuen Trends in der humanoiden Robotik beraten. Sie ist eine international erfahrene Expertin und derzeit als Assistant Professor im Fachbereich Mechanical and Mechatronics Engineering an der University of Waterloo tätig, wo sie das Active and Interactive Robotics Lab leitet. Darüber hinaus hat sie Führungspositionen innerhalb der IEEE Robotics and Automation Society (RAS) inne und bringt fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen soziale Mensch-Roboter-Interaktion, optimale Steuerung und Collaborative Humanoid System Design mit.

„Dr. Hu hat Forschungen in Bereichen geleitet, die die Zukunft der Embodied AI bestimmen werden, darunter drehmomentgesteuerte zweibeinige Robotik und multimodale Kraftrückkopplungssysteme“, sagte der CEO von Humanoid Global, Joshua Mattetore. „Sie und das Technical Advisory Committee werden uns dabei helfen, unsere Investitionsstrategie zu gestalten, technische Risiken zu bewerten und Partnerschaften im globalen humanoiden Ökosystem zu begleiten.“

Humanoid Global hat sich zum Ziel gesetzt, führende Unternehmen mit nachgewiesener Erfahrung in der Forschung, dem Bau und der Skalierung humanoider Systeme zusammenzubringen, die anerkannte Vorreiter in den Bereichen Mechatronik, kognitive KI und beim Einsatz von Robotern in der Praxis sind.

„Dr. Hu und das Advisory Team werden unsere Reichweite erheblich vergrößern, unseren technischen Fokus schärfen und uns in die Lage versetzen, frühzeitig Zugang zu bahnbrechenden Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich humanoider Robotik zu erhalten“, fügte Mattetore hinzu. „Wir glauben, dass diese Branche vor einem bedeutenden Wachstum steht. Unser Ziel ist es, uns auf diese Marktchance zu konzentrieren und mit einer gezielten Investitionsplattform Mehrwert in diesem fokussierten Ökosystem zu generieren, indem wir Zugang zu einem Portfolio von Unternehmen bieten, die für die meisten Investoren sonst oft unzugänglich sind.“