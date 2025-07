DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siltronic auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siltronic auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Wafer-Hersteller habe die Erwartungen an die Profitabilität im zweiten Quartal übertroffen, unterstützt jedoch von einigen Einmaleffekten, schrieb Robert Sanders am Mittwoch im Nachgang des Quartalsberichts. Die Verbrennung von Barmitteln stimme nach wie vor bedenklich und sei zudem höher gewesen als erwartet./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 40,50EUR auf Tradegate (30. Juli 2025, 13:30 Uhr) gehandelt.