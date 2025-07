Jefferies belässt Symrise auf 'Underperform' - Ziel 90 Euro

Guten Morgen!





Heute wurden ja die Zahlen für das erste Halbjahr 2025 gemeldet. Ich fand diese nicht so schlecht, bin aber zugegebenermaßen nicht wirklich tief "drin" in der Aktie.





Organisches Umsatzwachstum von 3,1% , EBITDA Marge liegt bei 21,7% und konnte gegenüber dem Vorjahr (20,7%) gesteigert werden, das EBIT hat ebenfalls zweistellig zugelegt und das EpS stieg von 1,71 Euro auf 1,92 Euro. Zudem gibt es einen positiven Cashflow und man ist dabei ein Effizienzsteigerungsprogramm umzusetzen.





Sicher alles nicht wirklich spektakulär aber doch solide oder eben langweilig. Aber wenn ich mich aufregen will, schaue ich die Nachrichten Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif





Alles in allem sehe ich auch nach den Zahlen keinen wirklichen Grund für den Niedergang des Aktienkurses, auch wenn Symrise sicher nicht zu den billigsten Aktien zählt. Dafür scheinen mir die Zielmärkte einigermaßen stabil zu sein.





Ich habe vor vielen Jahren mal eine Symrise Präsentation auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt gesehen und fand (und finde) die Produkte von Symrise hochspannend. Nicht so sehr die Duftkreationen oder den Bereich Tiernahrung (wobei ich nicht mal weiß, ob es den damals schon bei Symrise gegeben hat). Mich interessiert vor allem der Bereich Aroma- und Geschmacksstoffe sowie die damit verbundene Überlegung, natürlich vorkommende Rohstoffe zu schonen und zu extrahieren. Dazu kommt noch die Möglichkeit, gesundheitsfördernde Stoffe in die Produkte einzubauen. Mag für den ein oder anderen Puristen Horror sein aber ich denke, dass es in diesem Bereich durchaus spannende Möglichkeiten gibt (das wäre dann bei Symrise der Bereich "Taste (Nutrition) % Health".





Lange Rede kurzer Sinn: Ich habe heute Morgen eine erste sehr kleine Position plus Sparplan aufgebaut. Chemie(im weitesten Sinne) hatte ich bisher sowieso noch nicht im Portfolio.





Einen angenehmen Tag allerseits.