Fortschritte in Nachhaltigkeit und Verantwortung (FOTO)

Shanghai (ots) - Yanfeng, ein weltweit führender Automobilzulieferer, hat seinen

ESG-Bericht für das Jahr 2024 veröffentlicht und darin bedeutende Fortschritte

bei seinen Nachhaltigkeitsinitiativen dokumentiert. Der Bericht verdeutlicht das

konsequente Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolles Handeln -

belegt durch messbare Erfolge in den Bereichen erneuerbare Energien,

Kreislaufwirtschaft und soziale Verantwortung.



Zu den wichtigsten Ergebnissen des Jahres 2024 zählen:





- Erneuerbare Energien: 42 % des weltweiten Energiebedarfs wurden durch

erneuerbare Quellen gedeckt, darunter 4,2 % Solarenergie.

- Kreislaufwirtschaft: Der Anteil recycelter Kunststoffharze im Einkauf stieg um

31 %.

- Branchenanerkennung: Bestätigung der CDP-Bewertung "A-" für Klimatransparenz

und erneute Auszeichnung mit der EcoVadis-Silbermedaille.



"Unsere ESG-Erfolge spiegeln das Engagement unseres gesamten Teams wider,

nachhaltige und verantwortungsvolle Praktiken in allen Unternehmensbereichen zu

verankern", erklärte Zang Chungao, CEO von Yanfeng. "Von der Nutzung

erneuerbarer Energien bis hin zum Einsatz nachhaltiger Materialien schaffen wir

langfristigen Mehrwert für alle unsere Stakeholder."



Yanfeng verfolgt das Ziel bis 2030 Netto-Null-Emissionen (Scope 1 und 2) zu

erreichen. Dabei setzt das Unternehmen auf nachhaltige Produktentwicklung mit

recycelbaren Materialien und modularen Designs.



Darüber hinaus bekräftigte Yanfeng sein Bekenntnis zum UN Global Compact und zu

den Zielen für nachhaltige Entwicklung - unter anderem durch ethisches

unternehmerisches Handeln und eine Rekordzahl an geleisteten Freiwilligenstunden

seiner Mitarbeitenden.



Den vollständigen ESG-Bericht 2024 finden Sie [hier] (https://www.yanfeng.com/si

tes/default/files/2025-07/yanfeng_2024_esg_report.pdf) .



Über Yanfeng



Yanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf automobiles

Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Sicherheitssysteme

konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt global rund 57.000 Mitarbeiter an über

240 Standorten. Das technische Team von 4.100 Experten ist in 12 Forschungs- und

Entwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig und verfügt über

umfassende Kompetenzen, einschließlich Engineering und Softwareentwicklung,

Design und Testvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte für

intelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert und

unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführenden Innenraumlösungen die

Mobilität der Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen unter

http://www.yanfeng.com .



Pressekontakt:



Mariana Trstikova, Communications Manager

mailto:mariana.trstikova@yanfeng.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117551/6087130

OTS: Yanfeng