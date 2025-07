Ein lebendiges und pulsierendes Festival der Kunst

Setouchi, Japan (ots/PRNewswire) - Die Setouchi Triennale ist ein

unverzichtbares Fest der zeitgenössischen Kunst, das sich auf den Inseln der

atemberaubenden Seto-Binnensee Japans entfaltet. Seit seiner Gründung im Jahr

2010 steht das Festival unter dem Motto "Restoration of the Sea" und lädt

Künstler, Besucher und Einheimische dazu ein, sich mit der natürlichen

Schönheit, der Geschichte und dem unbegrenzten Potenzial der Region

auseinanderzusetzen. Die Setouchi Triennale, die sich über 100 Tage erstreckt

und in Frühling, Sommer und Herbst unterteilt ist, regt zur Erkundung der

wechselnden Jahreszeiten und Landschaften von Setouchi an. In seiner sechsten

Auflage hat das Festival seine Reichweite und Anziehungskraft auf 17

verschiedene Orte ausgeweitet.



Die Präfektur Kagawa und insbesondere die Insel Naoshima stehen im Mittelpunkt

der Setouchi Triennale. Nachfolgend finden Sie einige Highlights, die diese

spektakuläre Region Japans zu bieten hat.





Hiroshi Sugimoto Gallery: Time Corridors



Diese Galerie ist dem Werk des Künstlers Hiroshi Sugimoto gewidmet. Die

Ausstellung bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit, sich mit einem breiten

Spektrum von Sugimotos charakteristischen Werken wie Fotografien, Skulpturen und

architektonischen Projekten an einem Ort zu beschäftigen, was sie zu einem

einzigartigen Ziel auf der Weltbühne der Kunst macht. Sugimoto's Installation

mit dem Titel Time Corridors regt zum Nachdenken über Erinnerung,

Vergänglichkeit und den Sinn des Lebens an.



Benesse House Museum



Das 1992 errichtete und vom Meisterarchitekten Tadao Ando entworfene Benesse

House ist eine Kombination aus Museum und Hotel in einer beeindruckenden

Küstenlandschaft. Im Jahr 2025 wurde eine neue Ausstellung mit bedeutenden

westlichen Künstlern, darunter Frank Stella, eröffnet. Mit ortsspezifischen

Werken und Installationen im Freien bietet es einen intensiven Dialog zwischen

Kunst, Architektur und Natur.



Liminal Air -core-



Die spiegelnde, farbenfrohe Skulptur von Shinji Ohmaki, die im Hafen von

Takamatsu acht Meter in die Höhe ragt, verändert sich durch Licht und Bewegung

und führt die Besucher in einen dynamischen, immersiven Raum. Durch die

Verschmelzung von Reflexion und Wahrnehmung verwischt das Werk die Grenzen

zwischen dem eigenen Ich und der Umgebung und wird so zu einem faszinierenden

Wahrzeichen für Reisende und zu einem eindrucksvollen Beispiel für Ohmakis

renommierte, auf die Sinne ausgerichtete künstlerische Praxis.



Kagawa Prefectural Arena



Die 2025 eröffnete Kagawa Prefectural Arena ist eine 10.000 Zuschauer fassende

Halle, die von dem weltweit anerkannten Architekturbüro SANAA entworfen wurde.

Seine niedrige, fließende Form fügt sich in die Landschaft des Seto-Binnenmeeres

ein. An ruhigeren Tagen laden die öffentlichen Räume zu zwanglosen Besuchen ein

und machen es zu einem sanften, architektonischen Wahrzeichen, das das tägliche

Leben nahtlos mit Kunst, Natur und Großveranstaltungen verbindet.



Setouchi Triennale 2025 Sessions Frühling: 18. April - 25. Mai



Sommer: 1. August - 31. August



Autumn: 3. Oktober - 9. November



