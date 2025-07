Kooperation mit Food-Innovation-Startup / Klüh Catering integriert pflanzliche Proteinquelle aus Food-Upcycling in den Speiseplan (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Klüh Catering erweitert sein Angebot an zukunftsweisenden

Menükomponenten durch eine Kooperation mit dem Food-Innovation-Startup UpCircld

Kitchen . Dessen Produktmarke Brew Bites basiert auf pflanzlichen Proteinen,

deren Hauptbestandteil aus einem nährstoffreichen Nebenprodukt der

Bierherstellung gewonnen wird - dem Biertreber (Gerstenmalz). Die neue

Komponente wird zunächst in ausgewählten Kliniken und Senioreneinrichtungen, die

von Klüh beliefert werden, eingesetzt.



Mit der Integration von Brew Bites bringt Klüh mehr pflanzliche Vielfalt in die

Care-Verpflegung und leistet gleichzeitig einen Beitrag zur Reduktion von

Lebensmittelabfällen und zum bewussteren Umgang mit natürlichen Ressourcen. Das

Prinzip des Food-Upcyclings - die hochwertige Weiterverarbeitung von Reststoffen

- wird hierbei konsequent umgesetzt. So entsteht aus einem bislang wenig

genutzten Rohstoff ein vollwertiges Lebensmittel mit ökologischem Mehrwert. Dass

der Biertreber knapp werden könnte, muss indes niemand befürchten: Jährlich

fallen allein in Deutschland 1,5 Millionen Tonnen Biertreber an.





Auch ernährungsphysiologisch bietet das Produkt überzeugende Eigenschaften:

Neben dem Hauptbestandteil Biertreber bestehen Brew Bites nur aus vier weiteren

natürlichen Zutaten - Kürbiskernmehl, Erbsenprotein, Wasser und Salz - und

kommen damit vollständig ohne künstliche Zusatzstoffe aus. Dank ihres hohen

Ballaststoffgehalts tragen sie zu einer ausgewogenen Ernährung bei und sorgen

für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl. Gleichzeitig liefern sie rund 30

Prozent pflanzliches Eiweiß und eignen sich damit ideal als Basis für moderne,

fleischfreie Gerichte. Außerdem wichtig zu wissen: Auch wenn sie Biertreber

enthalten, sind Brew Bites alkoholfrei und schmecken nicht nach Bier. Ein

Einsatz in der Care-Verpflegung ist somit uneingeschränkt möglich.



"Mit dem Einsatz von Brew Bites zeigen wir, wie sich Nachhaltigkeit und Genuss

vereinen lassen - gerade auch im sensiblen Care-Bereich", erklärt Thorsten Greth

, Geschäftsführer von Klüh Catering. "Wir freuen uns, als erster Care-Caterer

dieses innovative Produkt auf nationaler Ebene einzusetzen und so einen weiteren

Impuls für klimafreundliche Verpflegung zu geben."



Die Zusammenarbeit mit UpCircld Kitchen steht exemplarisch für die

Innovationsstrategie von Klüh Catering: Mit zukunftsgerichteten Konzepten,

starken Partnern und einem klaren Bekenntnis zu Nachhaltigkeit gestaltet das

Unternehmen die Care-Verpflegung von morgen aktiv mit.



Über Klüh:



Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für

Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende und

ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in

Deutschland (Studie gvpraxis 05/2025). Klüh Catering gehört zur Klüh Service

Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus

Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über

jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den

Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal

Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl

Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen

setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro

(2024) um. Weitere Informationen unter http://www.klueh.de .



