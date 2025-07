Alzchem wächst dank Spezialschemie im Quartal - Aktie verliert

TROSTBERG (dpa-AFX) - Der Spezialchemie-Konzern Alzchem hat trotz des schwierigen Umfelds im zweiten Quartal zugelegt. Umsatz und Ergebnisse zogen an. "Unser konsequenter Fokus auf margenstarke Spezialchemie zahlt sich trotz der anhaltend herausfordernden Rahmenbedingungen weiterhin aus", sagte Unternehmenschef Andreas Niedermaier bei der Vorlage der Halbjahreszahlen am Mittwoch in Trostberg. Besonders erfreulich sei die spürbare Belebung der Nachfrage nach hochspezialisierten Produkten. An seinen Zielen für das Gesamtjahr hält der Vorstandschef fest.

An der Börse nahmen Anleger erneut Kursgewinne mit. Die Aktie verlor im frühen Handel fast 15 Prozent und war damit das Schlusslicht im Kleinwerteindex SDax . Zuletzt lag der Verlust noch bei gut sechs Prozent. Seit dem Rekordhoch von fast 167 Euro aus der vergangenen Woche ging es für den Titel um gut 17 Prozent nach unten. Allerdings hat sich ihr Wert seit dem Jahreswechsel mehr als verdoppelt.