D-Wave & IonQ: Analysten zünden die nächste Kursrakete

Zu IonQ erklärten die Analysten, das Unternehmen biete eine besonders attraktive Möglichkeit, sich im Zukunftsmarkt Quantencomputing zu engagieren. "Wir sind der Ansicht, dass der Quantencomputing-Markt ein Markt mit mehreren Gewinnern und nicht ein Markt sein wird, in dem ein Gewinner alles bekommt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass IonQ gut positioniert ist, um sich unter den Gewinnern zu etablieren, und dass IonQ im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern in der Frühphase das Jahr 2025 mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen US-Dollar abschließen wird, der sich 2026 fast verdoppeln könnte, und in den nächsten Jahren durchaus auf Kurs sein könnte, einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar zu erzielen", so Garrigan. Wachstumstreiber seien die Umsetzung der Produkt-Roadmap, der Aufbau eines Quanten-Ökosystems und neue Partnerschaften.

Auch für D-Wave zeichnet Rosenblatt ein bullishes Bild. Das Unternehmen verfolge mit"„Quantum Annealing" einen anderen Ansatz als gate-basierte Systeme, was bei Optimierungsaufgaben Vorteile bieten könne. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass D-Wave einen bedeutenden Marktanteil im Quantum-Annealing-Markt erobern wird, was zu einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von rund 66 Prozent zwischen 2025 und 2030 führen dürfte", so die Analysten. Entscheidend seien dabei die fortgesetzte Demonstration der Quantenüberlegenheit, die Ausweitung des kommerziellen Kundenstamms und die Umsetzung einer zweigleisigen Produkt-Roadmap.

Die positive Einschätzung signalisiert laut Marktbeobachtern Vertrauen in die kommerziellen Perspektiven der beiden Unternehmen – und verstärkt die Erwartung, dass Quantencomputing in den kommenden Jahren aus der Nische in den Massenmarkt vordringen könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion