Alles spricht für eine Rallye – Coinbase-Aktie vor neuem Allzeithoch?

Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Donnerstagabend hat Citigroup-Analyst Peter Christiansen sein Kursziel für den führenden US-Kryptodienstleister Coinbase in einem aktuellen Analystencall massiv angehoben – um satte 87 Prozent auf 505 US-Dollar von zuvor 270 US-Dollar. Trotz eines bereits beeindruckenden Kursanstiegs von rund 52 Prozent seit Jahresbeginn sieht der Analyst noch 33 Prozent weiteres Potenzial.

Coinbase profitiert von politischem Rückenwind

In einem 27-seitigen Bericht an Kunden argumentiert Christiansen, dass Coinbase derzeit gleich von mehreren Katalysatoren profitiere. Dazu zählen neben dem Aufschwung bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen in der letzten Woche auch eine Reihe regulatorischer Durchbrüche. Insbesondere die Aufnahme in den S&P 500, die Verabschiedung des GENIUS Act sowie die Zustimmung des Repräsentantenhauses zum CLARITY Act.

"Coinbase hat in den letzten Wochen bedeutende Fortschritte gemacht", schreibt Christiansen. "Insbesondere sehen wir, dass Investoren beginnen, einem Krypto-Unternehmen wie Coinbase einen Innovationsaufschlag zuzuschreiben – etwa für Blockchain-Anwendungen mit realwirtschaftlichem Nutzen."

Starke Quartalsdaten erwartet

Die nächste zentrale Wegmarke für Anleger steht bereits kurz bevor: Coinbase wird seine Quartalszahlen am Donnerstag nach US-Börsenschluss vorlegen. Analysten erwarten einen kräftigen Anstieg der Umsätze – getrieben von einem durchschnittlichen Anstieg der Krypto-Preise um 40 bis 45 Prozent im Quartal und einer verbesserten Marge im Segment "Subscriptions & Services".

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Produkt "Coinbase One" – einem Premium-Abo mit gebührenfreiem Handel, das durch neue Angebote zusätzlichen Rückenwind erhält. Im Juni hatte Coinbase eine Kooperation mit American Express vorgestellt: Eine exklusive Kreditkarte für US-Mitglieder von Coinbase One, inklusive neuer Zahlungsfunktionen.

Strategische Erweiterungen: Der Weg zum regulierten Marktführer

Auch strukturell sieht Citigroup das Unternehmen gut positioniert. Insbesondere der geplante Ausbau des Derivateangebots – inklusive Futures und Optionen – könne Coinbase einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen, sobald ein stärker reguliertes Kryptozeitalter beginnt. "Coinbase wird zunehmend als Kategorie-Anführer wahrgenommen – sowohl in den Augen von Investoren als auch in denen der Gesetzgeber", so Christiansen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Coinbase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 377,5EUR auf Nasdaq (31. Juli 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





