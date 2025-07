Achtung Anleger: Diese Warnung erinnert fatal an 1998

Die Analysegruppe Citrini Research warnt vor beunruhigenden Parallelen zur Dotcom-Blase. "Hohe Preise und Selbstzufriedenheit der Anleger", sichtbar etwa am seit Wochen nahe 15 notierenden Volatilitätsindex VIX, "erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Marktrückgangs", heißt es in einem aktuellen Beitrag. Normalerweise liegt der VIX über 19,5 – sein Abwärtstrend seit April signalisiere eine trügerische Ruhe.

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Hinzu kommt die Saisonalität: August und September zählen traditionell zu den schwächsten Monaten für Aktien. Bereits 1998 erlebte der S&P 500 in den Sommermonaten einen Rückgang von fast 20 Prozent. "Die Tiefe und Dauer der Korrektur von 1998 entsprechen fast genau der Korrektur von 2025 – ebenso wie die Erholungsphase bis zu neuen Allzeithochs", so Citrini.

Einen möglichen Puffer sieht die Analysegruppe in den Margin-Schulden. Diese seien im Verhältnis zum Aktienmarkt "nach wie vor recht moderat". Historisch sei aber auffällig, dass in der Endphase eines Bullenmarktes die Margin-Schulden deutlich schneller wachsen als die Kurse. "Der entscheidende Punkt ist, dass in der Endphase eines Bullenmarktes die Margin-Schulden tendenziell schnell wachsen (und zwar weitaus schneller als der Markt), da die Anleger zuversichtlicher werden und daher mehr Fremdkapital einsetzen, was auf eine irrationale Übertreibung hindeutet", so Citrini.

Die Warnungen signalisieren: Die Ruhe am Markt könnte trügerisch sein.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6696,31 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer