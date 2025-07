Aventis Energy gibt Änderungen im Management bekannt

Der Chief Executive Officer des Unternehmens, Michael Mulberry, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Bergbau-Explorationsunternehmen verfügt, erklärte: „Ich fühle mich geehrt, die Rolle des CEO bei Aventis Energy zu übernehmen. Mit einer soliden Grundlage und einem klaren Fokus auf die Weiterentwicklung unseres Portfolios freue ich mich darauf, gemeinsam mit dem Team unsere Explorationsbemühungen voranzutreiben und langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. Ich bin von dem Team, das wir zusammengestellt haben, überzeugt und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und unseren Partnern bei der weiteren Entwicklung.“

Herr Mulberry war in verschiedenen Führungspositionen tätig, darunter als President, CEO und Direktor von Roogold Inc. (2018-2022) sowie als Direktor und/oder Officer bei Secova Metals Corp., Westkam Gold Corp. und World Organics Inc. Darüber hinaus hat Herr Mulberry zahlreiche Bergbau-Explorationsunternehmen in den Bereichen Geotechnik, Projektmanagement, Logistik und technische Unterstützung betreut. Zuletzt war Herr Mulberry Gründer, Direktor und President von FenexOro Gold Corp. (2017–2020) sowie Gründer, Direktor und Chief Financial Officer von Benjamin Hill Gold Corp.

Herr Eren, das neueste Mitglied des Board of Directors des Unternehmens, war von 2020 bis 2023 als VP Corporate Development bei Gold Line Resources Ltd. tätig, das von Barsele Minerals Corp. (jetzt First Nordic Metals Corp.) übernommen wurde. Von 2016 bis 2019 war Herr Eren als Führungskraft im Bereich Corporate Development für Crystal Exploration Inc. tätig, einer Mantelgesellschaft, aus der später Thesis Gold Inc. hervorging. Von 2004 bis 2016 war Herr Eren außerdem 12 Jahre lang als leitender Mitarbeiter des Teams von Universal Mineral Services tätig. Das Unternehmen gründete vier börsennotierte Junior-Bergbauunternehmen, und Herr Eren war für die Entwicklung, Umsetzung und Durchführung von Investor-Relations- und Corporate-Development-Strategien verantwortlich. Eren hat einen HBA in Wirtschaftswissenschaften von der Laurentian University.