Big Oil wankt in die Earnings Exxon, Chevron & Co: Welche Energie-Unternehmen jetzt noch Gewinne abgreifen! Die Berichtssaison nimmt im S&P-500-Energiesektor Fahrt auf. Mit Exxon Mobil und Chevron legen am 1. August zwei Schwergewichte ihre Zahlen für das zweite Quartal vor. Analysten rechnen im Vorfeld mit düsteren Bilanzen.