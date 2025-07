Northern Superior meldet 11,99 g/t Au über 9,1 M, einschließlich 101 g/t Au über 1,0 M, und 1,75 g/t Au über 65,0 m, einschließlich 3,92 g/t Au über 17,4 m bei Philibert

Toronto, Ontario, Kanada, 30. Juli 2025 / IRW-Press / Northern Superior Resources Inc. („Northern Superior“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: SUP) (OTCQX: NSUPF) (GR: D9M1) gibt weitere Ergebnisse seiner 20.000 m umfassenden Erweiterungsbohrkampagne auf der Goldliegenschaft Philibert bekannt, die nur 9 km vom Projekt Nelligan der IAMGOLD Corporation („IAMGOLD“) und 60 km südwestlich von Chibougamau (Quebec) liegt (das „Projekt Philibert“: Northern Superior: 75 %, SOQUEM: 25 %).

Highlights: (Gehalte ungeschnitten; Längen wurden entlang der Bohrlochachse gemessen. Details siehe Tabelle 1.)

PB-25-490: 11,99 g/t Au über 9,1 m, einschließlich 101,0 g/t Au über 1,0 m, beginnend bei 104,5 m – Zone im Hangenden der Corsac-Fox-Struktur ;

PB-25-502: 0,73 g/t Au über 46,8 m, einschließlich 1,86 g/t Au über 9,5 m, ab 232,7 m - Zone im Hangenden der Corsac-Fox-Struktur;

PB-25-504: 1,83 g/t Au über 18,8 m, einschließlich 3,02 g/t Au über 10,6 m , beginnend bei 6,7 m, und 1,75 g/t Au über 65,0 m, einschließlich 3,92 g/t Au über 17,4 m, beginnend bei 94,5 m — Zone im Liegenden der Arctic-Fox-Struktur, parallel und neigungsabwärts zur Mineralisierung gebohrt ( siehe Abbildung 3 ) ; und

PB-25-505: 1,29 g/t Au auf 33,0 m, einschließlich 5,71 g/t Au auf 1,7 m, ab 9,0 m - Zone im Liegenden der Arctic-Fox-Struktur, parallel und neigungsabwärts zur Mineralisierung gebohrt .

„Die heutigen Ergebnisse konzentrieren sich auf den mittleren und westlichen Teil der konzeptionellen Grube, wo wir die Zone im Hangenden der Corsac-Fox-Struktur erweitern wollten. Bohrloch PB-25-490 durchteufte sehr hohe Gehalte in Oberflächennähe außerhalb der aktuellen konzeptionellen Grube und bestätigt das Potenzial für eine bedeutende Ressourcenerweiterung in diesem Gebiet. Darüber hinaus wurden durch die Bohrungen Bereiche aufgefüllt, die aufgrund der spärlichen historischen Bohrungen zuvor als nicht mineralisiert interpretiert worden waren“, sagte der President und Chief Executive Officer von Northern Superior, Simon Marcotte.

„Besonders ermutigend ist für uns die Bohrung PB-25-504 (siehe Abbildung 3), die direkt am Kontakt zwischen dem Grundgestein und der Überdeckung, nur 4,7 m vertikal von der Oberfläche entfernt, eine Mineralisierung durchteuft hat – was das Potenzial dieses Systems in Oberflächennähe unterstreicht. Der anhaltende Erfolg in der südöstlichen Grube, die jüngsten hochgradigen Funde in der Tiefe und nun diese neue Mineralisierung im Hangenden betonen das Potenzial, Philibert weit über die derzeitige Ressource hinaus auszubauen“, fügte er hinzu.

„PB-25-490 zeichnet sich durch außergewöhnliche Gehalte und Mächtigkeiten in einem Gebiet aus, in dem die Grube aufgrund spärlicher historischer Bohrungen flach ist“, sagte Adree DeLazzer, Vice President of Exploration bei Northern Superior. „Bohrlöcher wie PB-25-502, das 0,73 g/t über 46,5 m durchschnitten hat, bestätigen die starke Kontinuität der Mineralisierung mit bedeutender Mächtigkeit. Diese neuen Abschnitte, die sich nördlich der Zonen Red Fox und im Liegenden der Arctic-Fox-Struktur entlang der Nordwand der konzeptionellen Grube befinden, unterstützen weiterhin unsere Strategie, die oberflächennahen Vorkommen entlang des 4 bis 5 km langen Philibert-Trends auszubeuten. Neue strukturelle und geochemische Daten verbessern unser Verständnis dieses großen und sich weiterentwickelnden Goldsystems erheblich“, fügte sie hinzu.

Tabelle 1: Bedeutende Bohrlochabschnitte

DBL ID Von (m) Bis (m) Mächtigk. (m) Au Final (g/t) Kommentar PB-25-490 104,5 113,6 9,1 11,99 Corsac Fox Hangendes einschließlich 110,0 111,0 1,0 101,00 Corsac Fox Hangendes PB-25-492 144,0 147,3 3,3 1,87 Corsac Fox Hangendes einschließlich 144,8 145,3 0,5 4,84 Corsac Fox Hangendes einschließlich 146,8 147,3 0,5 4,99 Corsac Fox Hangendes PB-25-494 149,6 151,1 1,5 6,54 Corsac Fox Hangendes und 166,3 172,0 5,7 1,15 Corsac Fox Hangendes und 195,0 201,0 6,0 1,15 Corsac Fox Hangendes PB-25-500 244,0 259,5 15,5 0,94 Corsac Fox Hangendes einschließlich 244,0 245,5 1,5 7,67 Corsac Fox Hangendes und 285,5 287,7 2,2 7,11 Corsac Fox Hangendes einschließlich 285,5 286,7 1,2 10,68 Corsac Fox Hangendes PB-25-502 232,7 279,5 46,8 0,73 Corsac Fox Hangendes einschließlich 270,0 279,5 9,5 1,86 Corsac Fox Hangendes PB-25-504* 6,7 25,5 18,8 1,83 Arctic Fox Liegendes einschließlich* 12,4 23,0 10,6 3,02 Arctic Fox Liegendes und* 94,5 159,5 65,0 1,75 Arctic Fox Liegendes einschließlich* 101,6 119,0 17,4 3,92 Arctic Fox Liegendes einschließlich* 130,7 133,0 2,3 4,64 Arctic Fox Liegendes einschließlich* 146,3 147,3 1,0 7,81 Arctic Fox Liegendes PB-25-505* 9,0 42,0 33,0 1,29 Arctic Fox Liegendes einschließlich* 19,9 21,6 1,7 5,71 Arctic Fox Liegendes

Die Gehalte wurden bei der Mittelwertbildung nicht gekappt und die Abschnitte werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Die wahren Mächtigkeiten werden auf 70 % bis 90 % geschätzt, mit Ausnahme der mit *" gekennzeichneten Bohrlöcher, die neigungsabwärts und parallel zur Mineralisierung gebohrt wurden und deren wahre Mächtigkeiten auf 40 % bis 60 % geschätzt werden. Die Abschnitte wurden unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,3 g/t Au und einer aufeinander folgenden Verwässerung von nicht mehr als 15 Metern bestimmt. Wenn ein Abschnitt 1 Meter oder weniger beträgt, kann eine Verwässerung unter 0,1 g/t Au zur Bestimmung eines 2-Meter-Abschnitts verwendet werden.

Abbildung 1: Blick nach Nordosten und nach unten mit den Bohrlöchern aus der aktuellen Pressemitteilung in Fettdruck und den Werten, die den Gesamtgehalt in Au g/t und die Highlights aus der Pressemitteilung zeigen.

Abbildung 2: Blick nach Nordosten und in einem Winkel von 40 Grad – 200 m Breite der Zone Corsac Fox HW mit dem Gesamtgehalt in Au g/t und den Highlights aus der Pressemitteilung.

Abbildung 3: Bild der Bohrloch PB-25-504: 65,0 m mit 1,75 g/t Au ab 94,5 m, einschließlich 17,4 m mit 3,92 g/t Au ab 101,6 m. Teilansicht des Abschnitts von 91,0 m bis 107,7 m.

Bohrergebnisse

Das aktuelle Bohrprogramm untersuchte das Hangende der Corsac Fox Struktur über eine Streichlänge von 750 m, wo die historische Bohrdichte gering war (siehe Abbildungen 1 und 2). Die Ergebnisse aus zehn Bohrlöchern zeigen, dass die Hangenden-Zone eine andere Mineralisierungsart aufweisen als die bekannte Liegende-Zone. Die Hangenden-Zone sind durch hochgradige goldhaltige Adern und breitere Umhüllungen in der Nähe der nördlichen Wand der konzeptionellen Grube gekennzeichnet (siehe Tabellen 1 und 2). Die Hangenden-Zone weisen im Vergleich zu den Liegenden-Zonen einen starken Nugget-Effekt auf, und häufig wird sichtbares Gold beobachtet.

PB-25-490, etwa 80 m vertikal von der Oberfläche und 60 m unterhalb der Grubenhülle gelegen, durchteufte 11,99 g/t Au über 9,1 m, einschließlich 101,0 g/t Au über 1,0 m. Drei weitere Bohrlöcher untersuchten den Bereich, in dem die konzeptionelle Grube über etwa 200 m bis an die Oberfläche flach verläuft. PB-25-492, 60 m westlich von PB-25-490, ergab 1,87 g/t Au über 3,3 m. PB-25-489, 90 m östlich von PB-25-490, durchteufte mehrere schmale, hochgradige Abschnitte, darunter 4,82 g/t Au über 1,5 m, 2,17 g/t Au über 2,4 m und 4,15 g/t Au über 1,2 m. PB-25-494, 120 m westlich von PB-25-490 gebohrt, ergab mehrere Abschnitte aus den Hangenden-Zonen, darunter 6,54 g/t Au über 1,5 m, 1,15 g/t Au über 5,7 m und 1,15 g/t Au über 6,0 m.

Zwei Bohrlöcher wurden mit derselben Anordnung etwa 600 m westlich von PB-25-490, leicht abseits des Hauptazimuts, fertiggestellt, um die Kontinuität der Mineralisierung innerhalb der Hangenden-Zonen im westlichen Teil der Grube zu untersuchen. PB-25-502 ergab einen breiten Abschnitt mit 0,73 g/t Au über 46,8 m, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts mit 1,86 g/t Au über 9,5 m, was das starke Potenzial für eine kontinuierliche, oberflächennahe Mineralisierung unterstreicht. PB-25-500 durchteufte 0,94 g/t Au über 15,5 m, einschließlich 7,67 g/t Au über 1,5 m, sowie weitere hochgradigere, schmalere Abschnitte wie 7,11 g/t Au über 2,2 m und 10,68 g/t Au über 1,2 m.

Zwei Bohrlöcher, PB-25-504 und PB-25-505, wurden fertiggestellt, um die Liegenden-Zone der Arctic-Fox-Struktur unterhalb der bekannten Mineralisierung zu untersuchen. Beide Bohrlöcher wurden in unterschiedlichen Ausrichtungen gebohrt, um wichtige strukturelle Daten zu sammeln und unser geologisches Verständnis des Systems zu verbessern. PB-25-504 durchteufte mehrere breite und hochgradige Abschnitte, darunter 18,8 m mit 1,83 g/t Au ab 6,7 m, mit einem höhergradigen Kern von 10,6 m mit 3,02 g/t Au. Eine zweite bedeutende Zone ergab 65,0 m mit 1,75 g/t Au in einer Tiefe von 94,5 m, einschließlich 17,4 m mit 3,92 g/t Au, mit Teilabschnitten wie 4,0 m mit 5,37 g/t Au. PB-25-505 durchteufte außerdem eine breite mineralisierte Zone mit 33,0 m mit 1,29 g/t Au ab 9,0 m, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts mit 1,7 m mit 5,71 g/t Au. Diese Bohrlöcher bestätigen das Vorhandensein einer kontinuierlichen und massiven Mineralisierung an der Gesteinskontaktzone im Liegenden der Arctic-Fox-Struktur und liefern wertvolle Daten für die Verfeinerung des Strukturmodells der Lagerstätte. In den nördlich gelegenen Zonen im Hangenden wurden bislang nur wenige historische Arbeiten durchgeführt. Das geologische Modell und die steuernden Faktoren der Mineralisierung werden derzeit mithilfe neuer Daten zur Kernorientierung und Geochemie untersucht, um das Modell weiter zu verfeinern.

Das Team entwickelt derzeit ein Folgebohrprogramm, um die höhergradige oberflächennahe Mineralisierung sowie die Tiefe weiter zu untersuchen, um den Unzengehalt in der Ressource zu erhöhen und möglicherweise eine Untertage-Komponente zur Ressource hinzuzufügen.

Tabelle 2: Bohrlochdurchschneidungen für die gesamte Pressemitteilung

DBL ID Von (m) Bis (m) Mächtigk. (m) Au Final (g/t) Kommentar PB-25-485 75,0 78,2 3,2 0,39 Corsac Fox Hangendes und 310,9 313,7 2,8 1,55 Corsac Fox Hangendes PB-25-487 54,0 74,2 20,2 0,26 Corsac Fox Hangendes einschließlich 60,0 64,5 4,5 0,40 Corsac Fox Hangendes und 88,2 88,9 0,7 1,58 Corsac Fox Hangendes PB-25-489 83,9 85,4 1,5 4,82 Corsac Fox Hangendes und 103,6 106,6 3,0 1,53 Corsac Fox Hangendes und 135,0 137,4 2,4 2,17 Corsac Fox Hangendes einschließlich 135,0 135,9 0,9 5,00 Corsac Fox Hangendes und 147,3 148,5 1,2 4,15 Corsac Fox Hangendes und 157,8 159,3 1,5 1,97 Corsac Fox Hangendes und 352,0 362,0 10,0 0,28 Arctic Fox Liegendes PB-25-490 49,1 56,0 6,9 0,57 Corsac Fox Hangendes und 104,5 113,6 9,1 11,99 Corsac Fox Hangendes einschließlich 110,0 111,0 1,0 101,00 Corsac Fox Hangendes PB-25-492 144,0 147,3 3,3 1,87 Corsac Fox Hangendes einschließlich 144,8 145,3 0,5 4,84 Corsac Fox Hangendes einschließlich 146,8 147,3 0,5 4,99 Corsac Fox Hangendes PB-25-494 135,1 141,5 6,4 0,40 Corsac Fox Hangendes und 149,6 151,1 1,5 6,54 Corsac Fox Hangendes und 166,3 172,0 5,7 1,15 Corsac Fox Hangendes und 195,0 201,0 6,0 1,15 Corsac Fox Hangendes und 386,5 391,6 5,1 0,32 Corsac Fox Hangendes und 487,7 498,9 11,2 0,81 Corsac Fox Hangendes PB-25-497 182,0 183,0 1,0 1,53 Corsac Fox Hangendes und 207,0 210,0 3,0 0,77 Corsac Fox Hangendes und 228,4 231,0 2,6 0,67 Corsac Fox Hangendes einschließlich 230,0 230,5 0,5 2,86 Corsac Fox Hangendes und 503,2 513,5 10,3 1,12 Arctic Fox Liegendes einschließlich 507,2 510,5 3,3 2,67 Arctic Fox Liegendes PB-25-499 204,0 205,5 1,5 0,40 Corsac Fox Hangendes PB-25-500 232,0 233,5 1,5 2,88 Corsac Fox Hangendes und 244,0 259,5 15,5 0,94 Corsac Fox Hangendes einschließlich 244,0 245,5 1,5 7,67 Corsac Fox Hangendes und 285,5 287,7 2,2 7,11 Corsac Fox Hangendes einschließlich 285,5 286,7 1,2 10,68 Corsac Fox Hangendes und 296,7 300,6 3,9 0,56 Corsac Fox Hangendes und 338,3 339,8 1,5 0,47 Corsac Fox Hangendes und 355,2 374,3 19,1 0,57 Corsac Fox Hangendes und 399,8 401,3 1,5 1,74 Corsac Fox Hangendes und 441,2 442,6 1,4 0,72 Arctic Fox Liegendes und 527,5 529,0 1,5 1,41 Arctic Fox Liegendes PB-25-502 232,7 279,5 46,8 0,73 Corsac Fox Hangendes einschließlich 270,0 279,5 9,5 1,86 Corsac Fox Hangendes und 335,0 355,0 20,0 0,46 Corsac Fox Hangendes einschließlich 335,0 336,0 1,0 3,02 Corsac Fox Hangendes und 402,5 416,0 13,5 0,75 Corsac Fox Hangendes und 442,5 453,0 10,5 0,41 Corsac Fox Hangendes PB-25-504 6,7 25,5 18,8 1,83 Arctic Fox Liegendes einschließlich 12,4 23,0 10,6 3,02 Arctic Fox Liegendes und 64,0 66,0 2,0 1,64 Arctic Fox Liegendes und 81,5 83,8 2,3 0,50 Arctic Fox Liegendes und 94,5 159,5 65,0 1,75 Arctic Fox Liegendes einschließlich 101,6 119,0 17,4 3,92 Arctic Fox Liegendes einschließlich 130,7 133,0 2,3 4,64 Arctic Fox Liegendes einschließlich 146,3 147,3 1,0 7,81 Arctic Fox Liegendes PB-25-505 9,0 42,0 33,0 1,29 Arctic Fox Liegendes einschließlich 19,9 21,6 1,7 5,71 Arctic Fox Liegendes und 66,0 74,9 8,9 0,75 Arctic Fox Liegendes

Die Gehalte wurden bei der Mittelwertbildung nicht gekappt und die Abschnitte werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Die wahren Mächtigkeiten werden auf 70 % bis 90 % geschätzt, mit Ausnahme der mit *" gekennzeichneten Bohrlöcher, die neigungsabwärts und parallel zur Mineralisierung gebohrt wurden und deren wahre Mächtigkeiten auf 40 % bis 60 % geschätzt werden. Die Abschnitte wurden unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,3 g/t Au und einer aufeinander folgenden Verwässerung von nicht mehr als 10 Metern bestimmt. Wenn ein Abschnitt 1 Meter oder weniger beträgt, kann eine Verwässerung unter 0,1 g/t Au zur Bestimmung eines 2-Meter-Abschnitts verwendet werden.

Das Chibougamau Goldcamp

Das Chibougamau Goldcamp entwickelt sich rasch zu einem der weltweit begehrtesten Goldstandorte mit mehreren komplementären Goldressourcen, die eine wirtschaftliche Größe erreichen. In den letzten Jahren wurden diese wichtigen Vermögenswerte auf fünf verschiedene Unternehmen aufgeteilt. Heute, vor allem aufgrund des Erwerbs und der Unternehmenstransaktionen von Northern Superior[i], wurde die Eigentumsstruktur gestrafft, sodass nur noch IAMGOLD und Northern Superior diese Vermögenswerte halten. Die Nähe dieser Lagerstätten zueinander macht sie ideal für die Versorgung einer einzigen Mühle, und ihre Konsolidierung erhöht ihre Rentabilität und damit ihren Wert.

Die folgende Tabelle zeigt die bisher formalisierten Ressourcen des Camps.

Hinweis: Siehe NI-43-101-Informationen unten in den Anmerkungen 2, 3, 4 und 5.

Qualifizierte Sachverständige („QP“)

Der technische Inhalt und die Bohrergebnisse in dieser Pressemeldung wurden in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt und von Frau Melanie Pichon, P.Geo., Senior Geologist von Northern Superior, geprüft und genehmigt. Frau Pichon ist eine qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101 und gilt nicht als unabhängig vom Unternehmen.

Northern Superior hält sich bei der Durchführung von Explorationsarbeiten an strenge Protokolle, die den besten Praktiken gemäß NI 43-101 entsprechen. Die Probenahme- und Untersuchungsergebnisse werden mit strengen QAQC-Protokollen überwacht. Der gebohrte Kern wird in den Einrichtungen von Northern Superior in Chapais (Quebec) verarbeitet und untersucht. Die Kernproben (Halbkern) werden zum Labor Agat in Val d'Or transportiert. Die Proben werden mittels Feuerprobe mit einer 50-Gramm-Ladung und einem Atomabsorptionsabschluss (AA) analysiert. Proben mit Analysewerten über 10,0 Gramm werden mit einem gravimetrischen Verfahren erneut untersucht. Die Qualitätskontrolle besteht aus 4 % Leerproben, zertifizierten Standards und Duplikaten, die von Northern Superior in die Analysesequenzen eingefügt werden.

Über Northern Superior Resources Inc.

Northern Superior ist ein Goldexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf das Camp Chibougamau in der kanadischen Provinz Québec gerichtet ist. Das Unternehmen hat mit einem Gesamtgrundbesitz von derzeit über 68.000 Hektar das größte Konzessionspaket in der Region aufgebaut. Zu den wichtigsten Konzessionsgebieten gehören Philibert, Hazeur (angrenzend an Philibert), Lac Surprise, Chevrier, Croteau, Monster Lake East und Monster Lake West. Northern Superior besitzt außerdem 56 % der Anteile an ONGold Resources Ltd. (TSXV: ONAU) (OTCQX: ONGRF), das vielversprechende Explorationsprojekte im Norden Ontarios und in Manitoba weiterentwickelt, einschließlich des Projekts TPK in Distriktgröße und des Projekts Monument Bay. Agnico Eagle Mines Limited ist zu 15 % an ONGold Resources Ltd. beteiligt.

Das Projekt Philibert liegt 9 km von IAMGOLD Corporations Goldprojekt Nelligan[ii] entfernt. Philibert beherbergt eine erste NI 43-101-konforme Ressource in der Kategorie „vermutet“ von 48,46 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,10 g/t Gold, was 1.708.800 Unzen Gold entspricht, sowie eine Ressource in der Kategorie „angedeutet“ von 7,88 Mio. Tonnen mit 1,10 g/t Gold, entsprechend 278.900 Unzen Gold.[iii] Northern Superior hält eine Mehrheitsbeteiligung von 75 % am Projekt Philibert, während sich die restlichen 25 % im Besitz von SOQUEM befinden. Northern Superior verfügt über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile an dem Projekt. Chevrier beherbergt eine Mineralressource im Umfang von 15,7 Mio. Tonnen mit 1,30 g/t Au in der Kategorie „vermutet“, was 652.000 Unzen Au (unter Tage und im Tagebau) entspricht, sowie von 6,4 Mio. Tonnen mit 1,26 g/t Au in der Kategorie „angedeutet“, was 260.000 Unzen Au entspricht.[iv] Bei Croteau wurde eine vermutete Mineralressource im Umfang von 11,6 Mio. Tonnen mit 1,7 g/t Au abgegrenzt, was 640.000 Unzen Au entspricht.[v] Lac Surprise beherbergt die Entdeckung Falcon Zone, von der angenommen wird, dass sie die westliche Streicherweiterung des Goldprojekts Nelligan von IAMGOLD Corporation darstellt.

Northern Superior ist ein meldepflichtiger Emittent in British Columbia, Alberta, Ontario und Québec und wird an der TSX-V unter dem Symbol SUP und am OTCQB Venture Market unter dem Symbol NSUPF gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.nsuperior.com oder im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Über SOQUEM

SOQUEM, eine Tochtergesellschaft von Investissement Québec, widmet sich der Förderung der Exploration, Entdeckung und Erschließung von Bergbauliegenschaften in Québec. SOQUEM trägt auch zur Aufrechterhaltung einer starken lokalen Wirtschaft bei. Als stolzer Partner und Botschafter für die Erschließung des Mineralreichtums von Québec setzt SOQUEM auf Innovation, Forschung und strategische Mineralien, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.

