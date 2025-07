USA Privatwirtschaft schafft deutlich mehr Stellen als erwartet - ADP Die Privatwirtschaft in den USA hat im Juli deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Beschäftigten um 104.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. …