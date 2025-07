Shanghai Electric stellt ersten industriellen Humanoidenroboter "SUYUAN" vor und treibt die intelligente Fertigung der nächsten Generation durch ganzheitliche Gestaltung der Wertschöpfungskette voran

Shanghai (ots/PRNewswire) - Mit seinen umfassenden industriellen Fähigkeiten von

der Entwicklung von Kerntechnologien bis hin zu integrierten Lösungen treibt

Chinas führender Innovator die industrielle Revolution der nächsten Generation

durch eine umfassende Strategie der Industriekette voran.



Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group_en/) (SEHK: 2727,

SSE: 601727) hat auf der World Artificial Intelligence Conference am 26. Juli in

Shanghai stolz seinen ersten selbst entwickelten industriellen Humanoidenroboter

"SUYUAN" vorgestellt.





Mit 38 Freiheitsgraden (DoF) und einer Rechenleistung von 275 TOPS auf dem Gerätsorgt SUYUAN für präzise Abläufe und dynamische Bewegungen und ist damit füreine Vielzahl industrieller Anwendungsszenarien geeignet. Diese Markteinführungist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der humanoiden Robotik vonShanghai Electric und stärkt die umfassende Wertschöpfungskette des Unternehmensfür industrielle humanoide Lösungen weiter.SUYUAN wurde mit menschenähnlichen Proportionen entwickelt - er ist 167 cm großund wiegt 50 kg - und ist so konstruiert, dass er sich mühelos in komplexenindustriellen Umgebungen bewegen kann. Seine 38-DoF-Artikulation sorgen füraußergewöhnliche Geschicklichkeit und ermöglicht sowohl feinfühligeManipulationen als auch weitreichende Bewegungen. SUYUAN kann bis zu 10 kgGesamtfracht transportieren und mit einem einzigen Arm 2 kg schwere Objekteheben. Damit eignet er sich perfekt für Logistik- und Fließbandaufgaben undarbeitet mit einer Bewegungsgeschwindigkeit von 5 km/h effizient.SUYUAN nutzt eine Kombination aus LiDAR- und Binokular-Vision-Technologien, umselbstgesteuerte Mobilität zu erreichen. Sein integrierter KI-Prozessor mit 275TOPS ermöglicht eine sofortige Datenanalyse und LLM-Integration, was einenatürliche Aufgabeninterpretation und adaptive Objektverarbeitung ermöglicht.In Pilotversuchen hat SUYUAN mithilfe fortschrittlicher Bildverarbeitung undsynchronisierter Gelenksteuerung Kisten unterschiedlicher Größe selbstständigidentifiziert, positioniert, aufgenommen und umgelagert und so die Produktivitätim Lager erheblich gesteigert.Die industrielle Revolution vorantreiben: Intelligente Fertigung mit humanoiderPräzisionDie von der Innovation vorangetriebenen Fortschritte im High-End-Gerätebauhängen von realen Anwendungen ab. Auf der WAIC 2025 begeisterte derDoppelarmroboter "LINGKE" von Shanghai Electric das Publikum bei einerVorführung seiner Fähigkeiten. Mit seiner hochpräzisen Arbeitsweise, seineradaptiven Zusammenarbeit und seinen Closed-Loop-Datenfunktionen meisterte er