Frequentis startet bei Blaulichtorganisationen durch

Mit Kursgewinnen von mehr als 100 Prozent seit Jahresanfang zählt die Frequentis-Aktie in diesem Jahr nicht nur zu den Topperformern an der Wiener Börse, sondern auch zu den Highlights unter den europäischen Nebenwerten. Die Euphorie der Börsianer ausgelöst hat der Spezialist für sicherheitskritische Kommunikationslösungen aber nicht mit einem plötzlichen Gewinnsprung. Vielmehr gilt Frequentis im Zuge der geopolitischen Umwälzungen und steigenden Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit als einer der großen Profiteure der milliardenschweren Investitionen in die sicherheitskritische Infrastruktur.

Nischenplayer bei sicherheitskritischen Kommunikationslösungen

Frequentis ist weltweit führend im Bereich der Kommunikationssysteme für sicherheitskritische Leitzentralen, angefangen bei der Polizei und Feuerwehr über die Rettungsdienste bis zur Flugsicherung. Für Investoren ist Frequentis eines der wenigen „Pure Plays“ in diesem Sektor. Bei den meisten direkten Wettbewerbern handelt es sich um internationale Konzerne, bei denen die sicherheitskritischen Kommunikationssysteme nicht zum Kerngeschäft zählen.

Damit die Blaulichtorganisationen ihre wachsenden Anforderungen zeitnah und effizient wahrnehmen, müssen die Kommunikationssysteme digitalisiert werden. Für Frequentis hat sich hier die Multimedia-Plattform LifeX zum Schlüsselprodukt entwickelt, um weltweit Aufträge von staatlichen Behörden an Land zu ziehen. Ein globales Alleinstellungsmerkmal von LifeX ist es, dass sich damit Sprach-, Video- und Datenkommunikation auf Basis offener Kommunikationsstandards harmonisieren lassen. „Nach den Hardware-Beschaffungen geht es um die Integration der Sprach- und Datenströme in den Einsatz-Leitzentralen – und genau hier kommen wir ins Spiel“, erläutert Vorstandsvorsitzender Norbert Haslacher die Hauptaufgabe. Die von Frequentis entwickelte Software ist so konzipiert, dass sämtliche Mitarbeiter in den Behörden von den kleinsten Leitstellen bis hin zu den größten landesweiten Systemen ihre Funktionen ausüben können.

Auftragsserie für LifeX

In den strategischen Plänen von Frequentis soll diese Produktgruppe in den nächsten Jahren überdurchschnittlich zum Umsatz- und Gewinnwachstum beitragen. Im Mai meldete das Unternehmen einen Vertragsabschluss mit dem Nationalen Zusammenschluss der Feuerwehr-Notrufzentralen in Norwegen. Das Abkommen beinhaltet, dass Frequentis für die insgesamt 110 Feuerwehr-Notrufzentralen des Landes bis Ende 2026 eine neue Kommunikationsplattform installiert. LifeX ist ein zentralisiertes und softwarebasiertes System, das Anrufe, Funk, Video und digitale Nachrichten in einem integrierten System abwickelt.