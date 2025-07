Bei Kupfer steigt der Druck im Kessel. Kupferpreis vor massiven Verwerfungen

Nach der in der letzten Woche zu beobachtenden Preisexplosion bei Kupfer hat sich der Preis auf 5,5 US-Dollar je lb zurückgezogen. Noch vor dem Erreichen der psychologisch wichtigen Marke von 6 US-Dollar setzten Gewinnmitnahmen ein. Diese kühlten das Momentum ab; zumindest temporär, denn es brodelt nach wie vor. Die aktuelle Konstellation bei Kupfer weist Parallelen zur Situation bei Platin auf . Auch Platin kam nach einem knackigen Preisanstieg zuletzt zurück. Bei Platin sollte eine rasche Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung nicht überraschen. Ganz ähnlich sieht es im Übrigen auch bei Gold und Silber aus.

Der US-Dollar ist wieder zurück im Spiel. Der wichtige US-Dollar-Index hat sich auf 99 Punkte zurückgekämpft. Damit lässt der Index das kürzlich bei 96,4 Punkten ausgebildete 52-Wochen-Tief bereits deutlich hinter sich. Die heutige Leitzinsentscheidung der Fed (nach Redaktionsschluss) samt begleitender Kommentare und Kommuniqués könnten dem US-Dollar wichtige Impulse (in jedwede Richtung) geben. Eine ausgeprägte Stärke des Greenbacks wäre den Metallen nicht sonderlich zuträglich. Insofern warten nicht nur Dax, S&P 500 & Co. heute gespannt und gebannt auf die Fed.

Aktuelle Daten der International Copper Study Group

Die International Copper Study Group (ICSG) veröffentlichte kürzlich das Monats-Bulletin für Juli, das den Zeitraum Januar bis Mai abbildet. Das ICSG gab für den gemeldeten Gesamtzeitraum Januar bis Mai 2025 einen Überschuss für Kupfer in Höhe von 272.000 Tonnen an, nach einem Überschuss in Höhe von 273.000 Tonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Zusammengefasst - Kupferpreis vor massiven Verwerfungen

Der 1. August und damit das mögliche Inkrafttreten der US-Importzölle für Kupfer rückt näher. Die kupferverbrauchenden Unternehmen haben sich so gut es geht auf diesen Stichtag vorbereitet. Der Umstand, dass die USA ihren Kupferbedarf nur zur Hälfte durch die eigene Produktion decken können, schürt Nervosität. Die Lager sind jedoch (noch) prall gefüllt. Das dürfte zumindest in der ersten Zeit helfen. Je länger die Zölle jedoch Bestand haben werden, desto problematischer wird das Ganze. Es ist ein Spiel auf Zeit. Allerdings bleibt abzuwarten, ob Trump nicht doch noch Sonderdeals mit großen Kupferlieferanten wie etwa Chile aushandeln wird. Die Marktakteure sind aktuell mit vielen unbekannten Faktoren konfrontiert. Größere Verwerfungen müssen mit einkalkuliert werden. Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann gilt: Sollte der Kupferpreis die Marke von 6 US-Dollar durchbrechen, könnte es rasch auf 7 US-Dollar gehen. Ein Rücksetzer unter die 5,5 US-Dollar könnte hingegen zu weiteren Abgaben in Richtung 5 US-Dollar führen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

