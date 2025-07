Konjunktursorgen und Zahlen bremsen Dax vor Fed-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Durchwachsene Geschäftszahlen großer Konzerne haben den Dax am Mittwoch in Zaum gehalten. Hinzu kamen Schwächesignale der deutschen Wirtschaft, die im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal etwas schrumpfte. Nach seiner Vortageserholung kam der deutsche Leitindex daher nur schwer in die Gänge und stand am frühen Nachmittag 0,1 Prozent höher bei 24.248 Punkten.

Am Dienstag bereits hatten Investoren die zunächst größere Enttäuschung über das Zollabkommen der Europäischen Union mit den USA nur bedingt fallen gelassen, denn der Deal bringt Konjunkturrisiken mit sich. Am Mittwoch nun sorgten deutliche Kursverluste bei den Aktien von Adidas und Symrise sowie die Zurückhaltung vor dem am Abend anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank für einen trägen Handelsverlauf.