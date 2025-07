EnWave verkauft an Dairy Concepts Irl zwei weitere Radiant-Energy-Vacuum-Maschinen mit jeweils 10 Kilowatt Leistung für die erweiterte Produktion von Snacks aus Milchprodukten in Europa Vancouver, B.C., 30. Juli 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) („EnWave“, oder das „Unternehmen“) hat heute bekanntgegeben, dass es an Dairy Concepts Irl („DCI“) zwei weitere Dehydrierungsmaschinen mit …