Piramal Pharma Limited gibt Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt

Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) (Auftragsentwicklung und -fertigung) : - Wachstum im mittleren Zehnerbereich im Basisgeschäft, d. h. ohne Berücksichtigung der Auswirkungen des Abbaus von Lagerbeständen bei einem großen patentgeschützten kommerziellen Produkt. Das Wachstum wurde in erster Linie von den Einrichtungen im Ausland angeführt, begleitet von einer Verbesserung ihrer Rentabilität im Vergleich zum Vorjahr. - Nutrition Supplement and Generic API (Nahrungsergänzungsmittel und generische Wirkstoffe) erzielte ebenfalls ein robustes Wachstum in diesem Quartal. - Kostenoptimierung durch bessere Beschaffungsstrategien und Initiativen zur Verbesserung der Betriebsabläufe. - Erfolgreicher Abschluss der USFDA-Inspektion am Standort Aurora (Kanada) ohne Beanstandungen. Der Standort Aurora ist auf die Entwicklung und Herstellung von APIs spezialisiert. - Spatenstich für unser Projekt zur Kapazitätserweiterung in Lexington (USA), das auf sterile injizierbare Arzneimittel spezialisiert ist. Dies sollte unserem integrierten ADC-Entwicklungs- und Herstellungsprogramm mittel- bis langfristig Auftrieb geben - Biotech-Finanzierung – Unvollständige und uneinheitliche Erholung der Finanzierung für aufstrebende Biopharma-Unternehmen, was zu einer längeren Entscheidungsfindung bei den Kunden und einem langsameren Wachstum bei Entwicklungsprojekten in der Frühphase führt Complex Hospital Generic (CHG) (Komplexe Generika für Krankenhäuser): - Inhalationsanästhesie (IA) – Langsameres Wachstum in Q1-GJ26 aufgrund der schrittweisen Abwicklung institutioneller Aufträge. Für den verbleibenden Teil des Geschäftsjahres wird mit einer Belebung des Wachstums gerechnet. o Langsameres Wachstum auf dem Schlüsselmarkt USA, teilweise ausgeglichen durch ermutigendes Wachstum auf einigen Märkten außerhalb der USA o USFDA-Zulassung für Digwal (Indien) als Produktionsstätte für Sevofluran-Wirkstoffe und Fertigprodukte für den Einsatz bei Menschen und Tieren - Intrathekale Therapie – Geringere Umsätze im Q1-GJ26 aufgrund des Zeitpunkts der Auslieferung Ende Juni. Erholung des Wachstums in Q2FY26 erwartet - Injizierbare Anästhetika und Schmerztherapie – Initiativen zur Behebung von Lieferengpässen auf dem richtigen Weg. Die Vorteile werden voraussichtlich ab dem GJ 2027 zum Tragen kommen. - Differenzierte und Spezialprodukte – Neoatricon1 Einführung in ausgewählten EU-Märkten im Q1-GJ26. Markteinführung in weiteren Märkten in Q2-GJ26 zu erwarten. Piramal Consumer Healthcare (PCH): - Power Brands wächst im Q1-GJ26 weiterhin stark mit 18 % Wachstum im Vorjahresvergleich. Power Brands trugen zu 49 % zum Gesamtumsatz von PCH bei. o Das Wachstum wurde hauptsächlich von Little's, i-range und CIR getragen. o Gesunde Erholung des Wachstums des i-Bereichs von den Auswirkungen der regulierungsbedingten Preiskontrolle. - Neue Produkteinführungen – 7 neue Produkte im Q1-GJ26 - Investitionen in Medien und Werbeaktionen – 13 % des PCH-Umsatzes im Q1-GJ26 - Der E-Commerce-Umsatz wuchs im Q1-GJ26 um 41 % im Vergleich zum Vorjahr und trug 23 % zum PCH-Umsatz bei.