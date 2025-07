UBS belässt GSK auf 'Neutral' - Ziel 1600 Pence

graueeminenz77 schrieb 17.06.25, 14:43

naja, der Rechnung kann ich nicht ganz folgen 🤔 .... also erstmal wurden in 2022 die Haleon abgespalten, was dazu führte, dass man nur noch 80% GSK im Depot hatte und dafür noch die Haleon im Verhältnis 1/1 bekam. Die Entwicklung von Haleon ist erfreulich, da man mit nochmehr Schulden gerechnet hatte, die aber Stück für Stück reduziert werden und ja die Dividende steigt kontinuierlich... natürlich von einem bescheidenen Niveau kommend. Dafür ist die GSK Div. in 2022 implodiert und erst in letzter Zeit rückt Sue wieder vor ... auch gut. Insgesamt eine solide Dividendenhalteposition. Eine MüRü oder Allianz hatten mehr zu bieten. Nun bleibt alles so wie es ist, U mindestens bei mir. Der Kursrutsch der letzten Tage ist Mal wieder ärgerlich ... aber das kennen wir ja. 🧐