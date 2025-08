Warum Stablecoins für das Finanzsystem so gefährlich sind

Laut DZ-Bank-Analyst Sören Hettler liegt das aktuelle Marktvolumen der an den US-Dollar gekoppelten Digitalwährungen bei rund 270 Milliarden US-Dollar. Damit machen sie zwar nur etwa sieben Prozent der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung aus, dominieren aber den Zahlungsverkehr auf digitalen Börsen: Mehr als drei Viertel aller Transaktionen laufen heute über Stablecoins. Das Transaktionsvolumen auf der Blockchain erreichte im Jahr 2024 über 27 Billionen US-Dollar.

Besonders in Ländern mit hoher Inflation, Kapitalverkehrskontrollen oder instabilen Bankensystemen übernehmen Stablecoins teils Funktionen der heimischen Währungen. In Argentinien und Venezuela gelten sie als Schutz vor Entwertung, in der Türkei als digitale Dollar-Alternative, in Nigeria und Vietnam als Zahlungsinstrument. "In Schwellenländern sind Stablecoins oft schon Realität im Alltag", betont Hettler.