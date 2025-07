Chance verpasst zur dringend benötigten Stärkung des Luftverkehrsstandorts Deutschland - Appell an den Haushaltsgesetzgeber "Jetzt ist der Bundestag gefordert"

Berlin (ots) - Heute verabschiedet das Bundeskabinett den Regierungsentwurf des

Bundeshaushalts 2026 und den Finanzplan des Bundes. Der Regierungsentwurf für

den Bundeshaushalt 2026 bleibt hinter den Ankündigungen des Koalitionsvertrages

zurück. Der Flughafenverband ADV sieht im Haushaltsentwurf eine verpasste Chance

für eine strategische Neuaufstellung der Luftfahrtpolitik. Dringend benötigte

Weichenstellungen bleiben aus:



- Die fiskalische Belastung bleibt bestehen,

- entlastende Maßnahmen fallen weg,

- Investitionen bleiben unkonkret.





"Die Bundesregierung hat mit dieser Haushaltsplanung eine wichtige Chancevertan, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Standorte zu stärken", erklärtADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. "Statt Entlastung erleben wir einefortgesetzte Belastung - mit fatalen Folgen für die Flughäfen und Reisenden inunserem Land. Es ist zu befürchten, dass weitere Airlines unseren Flughäfen denRücken kehren und die Zahl der angebotenen Flugziele verringern. Dieser Verlustan Konnektivität geht zu Lasten der Privat- und Geschäftsreisenden und derheimischen Unternehmen."Die kritischen Punkte im ÜberblickFortbestehen der Luftverkehrsteuer: Belastung ohne GegenleistungDie Luftverkehrsteuer bleibt mit über 2 Milliarden Euro jährlich aufRekordniveau - deutlich höher als noch 2020. Während andere Staaten aufvergleichbare Abgaben verzichten, entsteht ein gravierender Standortnachteil fürdeutsche Flughäfen. "Die Luftverkehrsteuer ist ein Anachronismus -wettbewerbsfeindlich, klimapolitisch ineffektiv und wirtschaftlichkontraproduktiv. Ihre Abschaffung ist überfällig. Kein anderer bedeutenderLuftverkehrsstandort in Europa belastet seine Airlines und Flughäfen so massivwie Deutschland. Die Steuer verteuert Flugreisen, schwächt die Anbindung derRegionen und verzerrt den Wettbewerb zulasten deutscher Flughäfen", so derADV-Hauptgeschäftsführer.Flugsicherung an kleinen Flughäfen: keine Mittel für die Gebührenzone II stelltGefahr für Regionalverbindungen darDie Flugsicherung an kleineren Flugplätzen wird - im Gegensatz zu den großenFlughäfen - nicht von der Deutschen Flugsicherung (DFS) durchgeführt. Diesehoheitliche Aufgabe muss von den kleineren Flughäfen selbst organisiert werden.Die gebührenfinanzierten Flugsicherungsdienste an kleineren Flughäfen müssendurch Übernahme eines Sockelbetrages weiterhin vom Staat finanziert werden. DieKonsequenz eines Entfalles dieser Finanzierung: höhere Ticketpreise oder derWegfall ganzer Strecken. "Gerade die Regionen verlieren - und mit ihnen