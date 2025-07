JEFFERIES stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,60 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal solide gewesen, schrieb Marco Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv erwähnte er die besser als erwartete Kapitalentwicklung./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 07:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 07:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,06 % und einem Kurs von 5,411EUR auf Tradegate (30. Juli 2025, 15:54 Uhr) gehandelt.