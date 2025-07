JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple auf "Hold" mit einem Kursziel von 188,32 US-Dollar belassen. Es gebe Anzeichen einer im zweiten Quartal starken iPhone-Nachfrage, schrieb Edison Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er beruft sich dabei auf den Anstieg vermeldeter Geräteverkäufe wichtiger US-Anbieter. Eine Preiserhöhung für das iPhone 17 sei wahrscheinlich, als Treiber einer Neubewertung der Aktien reiche dies aber wohl nicht aus./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 183,7EUR auf Tradegate (30. Juli 2025, 15:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edison Lee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 188,32

Kursziel alt: 188,32

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A