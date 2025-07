Bundespatentgericht - Pharmahersteller streiten um ein Patent betreffend eine Therapie mit dem Wirkstoff Rivaroxaban

München (ots) - Das Streitpatent EP 1 845 961 ist mit Urteil des 3. Senats des

Bundespatentgerichts vom 29.Juli 2025 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.



Das Patent betrifft eine Verwendung des Wirkstoffs Rivaroxaban in einer

speziellen oralen Dosierung zur Therapie von thromboembolischen Störungen. Das

entsprechende Arzneimittel ist in Deutschland unter dem Handelsnamen Xarelto®

für die Thromboseprophylaxe und die Behandlung schwerwiegender

thromboembolischer Erkrankungen zugelassen.





Das Streitpatent ist im Jahre 2015 für die Bayer Intellectual Property GmbH

erteilt worden. Zuletzt 9 Klägerinnen haben vor dem Bundespatentgericht gegen

die Patentinhaberin Nichtigkeitsklage nach § 81 PatG erhoben. Sie sind der

Auffassung, dass das Patent wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht hätte

erteilt werden dürfen und beziehen sich diesbezüglich auf bereits zum

Prioritätstag des Streitpatents vorliegende Erkenntnisse aus klinischen Studien

mit dem Wirkstoff Rivaroxaban. Die Beklagte ist den Klagen entgegengetreten.



Der 3. Senat des Bundespatentgerichts hat am 29. Juli 2025 mündlich verhandelt

und im Anschluss daran das Urteil verkündet.



Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung zum Bundesgerichtshof

gegeben. Die Frist zur Einlegung der Berufung beginnt mit der Zustellung des in

vollständiger Form abgefassten Urteils an die betreffende Partei, spätestens

aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.



Az. 3 Ni 11/22 (EP) - Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht



