TeamViewer erneut als "Best in Class" im PAC Radar 2025 ausgezeichnet

Göppingen, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- TeamViewer ist einziger Anbieter mit Bestnote für industrielle

Augmented-Reality-Plattformen in Europa

- Frontline setzt neue Maßstäbe für digitale Unterstützung von Mitarbeitern in

Produktion und Logistik



TeamViewer wurde im aktuellen PAC RADAR "Digital Platforms & Service Providers

for Specific Industrial Use Cases in Europe 2025", einer Branchenstudie des

unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmens PAC (Pierre Audoin

Consultants), als einziger Anbieter in der Kategorie Digital Platforms for

Connected Workers mit dem Prädikat "Best-in-Class" bewertet. Damit belegt das

Unternehmen bereits zum zweiten Mal in Folge den Spitzenplatz, was ihn als

Branchenführer in Europa auszeichnet.







Augmented-Reality (AR)-basierten Plattform für industrielle Anwendungen, die

manuelle Arbeitsprozesse in Logistik, Fertigung und technischem Außendienst

digital unterstützt. Frontline läuft auf Smart Glasses, Wearables und mobilen

Endgeräten und ermöglicht es Anwendern, in Echtzeit auf AR-geführte

Arbeitsanleitungen zurückzugreifen, kontextbezogene Informationen direkt im

Sichtfeld abzurufen, und mit Kollegen per Remote zusammenzuarbeiten. Dabei fügt

sich die Lösung nahtlos in bestehende ERP- oder MES-Systeme, etwa von SAP,





Auf diese Weise können Industrieunternehmen Fehlerquoten senken, Abläufe

effizienter gestalten und Prozesse digitalisieren, ohne in ihr bestehendes

IT-Ökosystem eingreifen zu müssen.



"Der Markt für Connected-Worker-Plattformen befindet sich zwar noch in der

Konsolidierungsphase, doch unsere Analyse zeigt: Aktuell ist TeamViewer der

einzige Anbieter mit Best-in-Class-Bewertung", sagt Arnold Vogt, Head of Digital

& IoT beim Analystenhaus PAC.



"Mit seinem klaren Fokus auf relevante Anwendungsfälle und starke

Partnerschaften wächst TeamViewer schneller als der Markt und gewinnt

kontinuierlich Marktanteile."



Im vergangenen Jahr haben sich zahlreiche führende Unternehmen für TeamViewer

Frontline entschieden, um Lagerprozesse zu optimieren, Techniker besser zu

unterstützen oder Schulungen in der Industrie effizienter zu gestalten. Einige

Beispiele:



- GE Aerospace setzt Frontline Upskill (ehemals Frontline Spatial) ein, um

weltweit Techniker an 3D-Modellen von Triebwerken und Flugzeugkomponenten zu

schulen.

- Volvo Group nutzt Frontline Vision Picking, um die Ersatzteillogistik zu

verbessern - mit 25 % höherer Kommissioniergenauigkeit und schnellerem Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Die Bewertung würdigt insbesondere die Stärke von TeamViewer Frontline , einerAugmented-Reality (AR)-basierten Plattform für industrielle Anwendungen, diemanuelle Arbeitsprozesse in Logistik, Fertigung und technischem Außendienstdigital unterstützt. Frontline läuft auf Smart Glasses, Wearables und mobilenEndgeräten und ermöglicht es Anwendern, in Echtzeit auf AR-geführteArbeitsanleitungen zurückzugreifen, kontextbezogene Informationen direkt imSichtfeld abzurufen, und mit Kollegen per Remote zusammenzuarbeiten. Dabei fügtsich die Lösung nahtlos in bestehende ERP- oder MES-Systeme, etwa von SAP, Siemens oder Manhattan Associates, ein.Auf diese Weise können Industrieunternehmen Fehlerquoten senken, Abläufeeffizienter gestalten und Prozesse digitalisieren, ohne in ihr bestehendesIT-Ökosystem eingreifen zu müssen."Der Markt für Connected-Worker-Plattformen befindet sich zwar noch in derKonsolidierungsphase, doch unsere Analyse zeigt: Aktuell ist TeamViewer dereinzige Anbieter mit Best-in-Class-Bewertung", sagt Arnold Vogt, Head of Digital& IoT beim Analystenhaus PAC."Mit seinem klaren Fokus auf relevante Anwendungsfälle und starkePartnerschaften wächst TeamViewer schneller als der Markt und gewinntkontinuierlich Marktanteile."Im vergangenen Jahr haben sich zahlreiche führende Unternehmen für TeamViewerFrontline entschieden, um Lagerprozesse zu optimieren, Techniker besser zuunterstützen oder Schulungen in der Industrie effizienter zu gestalten. EinigeBeispiele:- GE Aerospace setzt Frontline Upskill (ehemals Frontline Spatial) ein, umweltweit Techniker an 3D-Modellen von Triebwerken und Flugzeugkomponenten zuschulen.- Volvo Group nutzt Frontline Vision Picking, um die Ersatzteillogistik zuverbessern - mit 25 % höherer Kommissioniergenauigkeit und schnellerem