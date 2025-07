Dividenden-Star Altria: Umsatz und Gewinn schwächeln, aber Kautabak boomt

Altria verbuchte einen Gewinn von 2,38 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,8 Milliarden US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Der bereinigte Gewinn lag mit 1,44 US-Dollar pro Aktie über den Schätzungen von 1,39 US-Dollar. Dementsprechend positiv reagierte auch die Aktie, die zum US-Handelsstart am Mittwoch knapp 3 Prozent zulegt.

Der Marlboro-Konzern setzt zunehmend auf Raucher-Alternativen wie Dampfprodukte und Nikotinbeutel, um den Rückgang der traditionellen Zigarettenverkäufe zu kompensieren. Die Verkäufe klassischer Tabakprodukte ging um mehr als 10 Prozent zurück. Obwohl die Verkäufe der Vape-Marke NJOY aufgrund eines Patentstreits in diesem Jahr gestoppt wurden, konnte Altria den Rückgang in diesem Bereich durch das starke Wachstum im Bereich der Nikotinbeutel weitgehend ausgleichen.

Das Unternehmen hatte bereits im April erklärt, dass NJOY in diesem Jahr nicht mehr auf den Markt zurückkehren werde und eine hohe Abschreibung im Zusammenhang mit der Vape-Einheit verbuchte. Sehr stark entwickelte sich auch die Verkäufe der on! Nikotinbeutel, die um 26,5 Prozent stiegen, was im Vergleich zu einem Anstieg von 13,7 Prozent im Vorjahr eine deutliche Verbesserung darstellt.

Altria hob gleichzeitig den unteren Rand seiner Jahresprognose an und erwartet nun einen Gewinn von 5,35 bis 5,45 US-Dollar pro Aktie für 2025. Im Vergleich dazu hatte Altrias Rivale Philip Morris International zuletzt enttäuschende Zahlen bei den Zyn Nikotinbeuteln vermeldet. Altria bleibt dennoch optimistisch und blickt zuversichtlich auf das laufende Jahr.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Altria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,54 % und einem Kurs von 53,20EUR auf Tradegate (30. Juli 2025, 16:26 Uhr) gehandelt.





