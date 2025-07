BERNSTEIN RESEARCH stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20,30 Euro belassen. Analystin Annick Maas sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem gemischt ausgefallenen Zahlenwerk, dass der vor der Übernahme durch Prosus stehende Essenslieferdienst vorgelegt habe. Die Geschäftsentwicklung in Großbritannien und Irland sei gut gewesen, doch die Schwache im kontinentaleuropäischen Geschäft habe dadurch nicht ausgeglichen werden können. Sie verwies auf die gekappten Jahresziele und darauf, dass Just Eat noch nicht aus dem Gröbsten heraus sei./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 06:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 06:08 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 20,05EUR auf Tradegate (30. Juli 2025, 16:26 Uhr) gehandelt.