Tesla setzt auf LG Energy: Milliarden-Deal stärkt Energiespeicher-Sparte

Die Tesla-Aktie hatte sich nach der Talfahrt der vergangenen Monate zuletzt etwas stabilisiert, auf Monatssicht liegt die Aktie leicht im Plus. Tesla hatte bereits im April gewarnt, dass die neuen Zölle erhebliche Auswirkungen auf das Energiespeichergeschäft haben könnten.

Die Sparte hatte in der Vergangenheit ein stetiges Wachstum verzeichnet, geriet jedoch in den letzten Monaten unter Druck, insbesondere durch die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. Tesla ist stark auf LFP-Zellen aus China angewiesen, was den Konzern besonders anfällig für Handelsbarrieren macht. Im vergangenen Monat meldete Tesla zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren einen Rückgang der Jahresumsätze im Bereich Energiespeicherung.

LG Energys Aktien stiegen in Seoul um 0,3 Prozent, während die Aktie von Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Teslas führendem Batterie-Lieferanten, in Hongkong um 7,7 Prozent fiel – der größte Tagesverlust seit dem Börsengang von CATL im Mai.

Der Vertrag zwischen Tesla und LG Energy könnte bis zu sieben Jahre verlängert werden, was für die Zukunft der Energiespeicher-Plattform von Tesla von zentraler Bedeutung ist. Der Deal folgt auf eine weitere große Vereinbarung zwischen Tesla und einem südkoreanischen Hersteller: Ein Vertrag im Wert von 16,5 Milliarden US-Dollar mit Samsung Electronics für KI-Chips wurde kürzlich abgeschlossen. Tesla setzt somit weiter auf eine Diversifikation seiner Lieferanten und stärkt seine Position im globalen Wettbewerb um Batterien und Halbleiter.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





