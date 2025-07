Die beste Strategie professioneller Trader ist...

Was machen erfolgreiche Profis anders, als Retail-Trader? Dieser Frage wollen wir uns heute ohne große Umschweife widmen. Private Trader agieren auch heute noch zu nicht unerheblichen Teilen ohne klare, fundierte und erprobte Strategie. 7 von 10 Teilnehmern, die ich in Seminaren frage, haben noch nie eine Kapitalkurve für den von ihnen genutzten Ansatz gesehen. Sie agieren also im völligen Blindflug. Professionelle Trader hingegen haben fundierte und duplizierbare Strategien, die sie durch massenhafte Wiederholung langfristig ausspielen. Genau dazu kommt es bei Retail-Tradern in der Regel erst gar nicht, da diese emotional getrieben reagieren, wenn irgendwann Verluststrecken auftreten. Kein Wunder, denn wer keine Zahlen und damit eine Vorstellung hat, wie der Ansatz läuft, ist völlig unvorbereitet.

Ein der Strategie und des Kontovolumens angemessenes Moneymanagement ist elementar. Es sichert Profis das Überleben auf dem Weg hin zum statistischen Erwartungswert. Private Trader gehen oft danach, wieviel sie gerne verdienen möchten, und nicht danach, welche Schwankungen ihre Strategie verursacht und wie groß ihre Kapitaldecke ist.

Breite Streuung mit verschiedenen Strategien, die sich komplementär zueinander verhalten, ist ein ganz wichtiger Grundfeiler. Schließlich hat jeder Ansatz bestimmte Marktphasen, mit denen er nicht gut zurecht kommt. Um die Equity zu glätten und gleichzeitig Draw Downs zu reduzieren bei Maximierung der Profite, ist es unerlässlich, verschiedenartige Strategien zu kombinieren. Und das so breit wie möglich!

Wenn wir uns zuletzt damit auseinandersetzen, welche der vielen verschiedenen Strategie-Arten die schnellsten, stärksten und sichersten Kontozuwächse bringt, dann zeigt der Blick in die Historie, dass dies ganz klar Breakout-Strategien sind. Auch in unserem Handel bestätigt sich dies. Der mit Abstand lukrativste Ansatz ist unsere auf Wochenbasis agierende Breakout-Strategie RW Miracles. Bei geringem Draw Down macht die Strategie etwa 130.000$ Gewinn per anno. Nähere Infos dazu hier: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/miracles/

In einem 84-minütigen Trading-Webinar haben wir uns mit den lukrativsten Strategie internationaler Top-Trader wie Larry Williams befasst und beleuchtet, wie er 11.376 Prozent binnen eines Jahres erhandelt hat. Zudem zeigen wir einen Ansatz, der durch sämtliche Marktphase und über alle Jahre seit 1969 hochprofitabel war und allein seit 2015 1,35 Millionen Profit erzielte: https://youtu.be/rmi9zSZpfmk

ACHTUNG: 10 neue Plätze JETZT verfügbar!

Eine Bündelung von komplementären Ansätzen, durch die Schwankungen minimiert und Profite maximiert werden - und das bei planbarer und sehr zeitschonendes Umsetzung. Das bietet die ALPHA 100 plus Strategie. JETZT erlernen und gemeinsam anwenden!

113% p.a. bei konservativer Gewichtung mit dem ALPHA 100 plus

170.087 Gewinn nebenberuflich p.a. im Durchschnitt und 56 Jahre Historie für diesen hochprofitablen Trading-Ansatz! JETZT genaue Informationen einholen: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/alpha100plus/

Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader

In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/