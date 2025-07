AKTIE IM FOKUS 2 Auto1 wieder im Plus - JPMorgan sieht Konsensschätzung steigen Starke Kursschwankungen haben am Mittwoch den Handelsverlauf der Auto1-Aktie geprägt. Nach kräftigen Auftaktgewinnen angesichts höher gesteckter Gewinnziele ging es rasch und deutlich abwärts auf den tiefsten Stand seit etwa Mitte Juni in die …